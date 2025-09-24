遂に本領発揮だ。セガサミーフェニックスの醍醐大（最高位戦）が9月23日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。オーラスでの見事な逆転劇で、チームに待望の初トップを持ち帰った。

【映像】逆転勝利の牌を指でじっくり味わう醍醐大の「ねっとりツモ」

波乱の幕開けだった。昨シーズンの優勝チームが、まさかの開幕4連敗。屈辱の最下位に沈んだ。当試合は起家からU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）、醍醐、BEAST X・下石戟（協会）の並びで開局。醍醐は東1局、1人ノーテンでテンパイ料を払った。東1局1本場ではドラの發を活用して發・赤・ドラ3の満貫・8000点（＋300点、供託1000点）を獲得。持ち点3万1300点でトップ目に立つも、東2局1本場、東4局1本場では小林に満貫・8000点（＋300点）をアガられ、2着目に後退した。

そんな中で迎えた南2局、醍醐は「2000点はそんなにアガりたくない。打点は残しておかないといけない」と、6・6・7筒から6筒を捨てる選択。放送席が「ここで醍醐の先切りが出ました。先切り十段の異名を持つ醍醐です」などと盛り上がる中、その選択が奏功し、リーチ・ツモ・タンヤオ・平和・赤の満貫・8000点を加点した。これで再びトップ目に浮上。南3局では下石の満貫・8000点を親被りして小林にトップ目を譲るも、僅か700点差のオーラス、醍醐は下石のリーチに応戦し、ツモ・タンヤオ・ドラの4000点（供託1000点）で逆転勝利を決めた。

「4回連続でチームがラスだったので。冷静にやりたかったんですけど、すごい喜怒哀楽が…。もうドキドキしましたね」。醍醐は今シーズン初トップに安堵の表情。「このままズルズル行っちゃうと『今年はな…』となっちゃうところだったので。とりあえずポイントをプラスのところまで早い段階で持っていけるように頑張りたいと思います」と述べた。「フェニックス、『4』しかなかったので。ようやく他の着順で、しかも1着を取ることができました。まだまだシーズンは長いんですけど、レギュラーシーズンを突破できるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」。圧倒的な強さを誇った昨期のMVP男が、今期もチームを牽引する。

【第1試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）3万5900点／＋55.9

2着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）3万600点／＋10.6

3着 BEAST X・下石戟（協会）1万8600点／▲21.4

4着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）1万4900点／▲45.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

