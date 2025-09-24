Â©»Ò¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¤¬22Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤ªÂç»ö¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¿´ÇÛ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß Â©»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤Ç¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤á¤Á¤ãåºÎï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¡×¡ÖÄï¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿§¡¹¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤È¡¢5ºÐ¤È4ºÐ¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿©¤ÙÊý¤Î°ã¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤´¤Ï¤ó¤ä¡¢¼·¸Þ»°¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿ÉÍºê¡£
¡¡22Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï1¥ß¥ê¤â±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤»¤ËÇ®½Ð¤Æ¤â¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢¡ØÆù¿©¤Ã¤¿¤é¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Î¤Þ¤ÞÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡×¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê½ÐÍè¤ë»þ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Í¡×¡ÖÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡¼¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë