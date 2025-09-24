MLB¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¡ÉÆ³Æþ·èÄê¡¡¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ë
¢¡ ¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤ÇÅ¬ÍÑ¤Ø
¡¡MLBµ¡¹½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¼«Æ°È½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¡ÉAutomated Ball-Strike System¡É¡ÊABS¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ABS¤È¤Ï¡¢µå¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿12Âæ¤Î¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¥«¥á¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼«Æ°¤ÇÈ½Äê¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£½¾ÍèÄÌ¤ê²¼¤µ¤ì¤ëµå¿³¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê¼ê¡¢Êá¼ê¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¤ß¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Åêµå¸å¤Ë¼«¿È¤ÎË¹»Ò¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¿¨¤ë¤Î¤¬¹ç¿Þ¤È¤Ê¤ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à1»î¹ç¤Ë2ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÍ×µá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï²ó¿ô¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡£±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¸¢Íø¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï1²óÊ¬¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ïº£½Õ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢7·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç»î¸³Æ³Æþ¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÁ´Åêµå¤Î¤¦¤Á2.6¡ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬Í×µá¤µ¤ì¡¢À®¸ùÎ¨¤Ï52.2¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£