「ストレンジャー・シングス」コラボのブーツスニーカー、パラディウムより登場

フランスのブーツスニーカーブランドPalladium（パラディウム）より、「ストレンジャー・シングス」とのコラボレーションコレクションが登場だ。2025年9月21日より、第1弾となる2足の限定モデルが発売されている。

パラディウムのストリートスタイルと『ストレンジャー・シングス』の超自然的な世界観が融合。パラディウムのオフィシャルストアS-Rush（エスラッシュ）各店など22店舗限定で展開されている。

第2弾は 『ストレンジャー・シングス』シーズン5の公開に合わせて、11月下旬のリリースを予定。より深く、大胆なデザインになるという。

1947年にフランスで創業したパラディウムは、都市探検と冒険をルーツとするフットウェアブランド。アイコニックな「PAMPA」ブーツとミリタリー由来の頑丈な構造で知られ、冒険心を体現している。

PAMPA x DEMODOG

PRICE：18,700円（税込）

SIZE：22.5-28.0cm

オフホワイトのキャンバス地に、デモドッグと『ストレンジャー・シングス』のシルエットを組み合わせたロゴや、かかとのデモゴルゴンのシンボルが特徴です 。靴の内部には、劇中の要素をあしらったヴィンテージ新聞風のライニングが施され、タンには逆さまになったパラディウムのロゴをデザインしています 。

PAMPA HELLFIRE

PRICE：18,700円（税込）

SIZE：22.5-28.0cm





PAMPA HELLFIREは、ホーキンス高校の「ヘルファイア・クラブ」へのオマージュとして製作。ブラックの頑丈なキャンバス素材を採用し、燃える剣や悪魔の頭蓋骨、カスタムパッチといったヘルファイア・クラブの象徴的なロゴを施こしました。