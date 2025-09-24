【総裁選討論会開始！】齋藤健前経産相が語る「自民党総裁の３条件」

参院選直後、自民党「下野論」を唱え、耳目を集めた齋藤氏。前回の総裁選では出馬を模索したが、石破総理の元側近は今回どう臨むのか。

石破氏の辞任の裏には…

自民党の総裁というのは、相撲で言えば横綱です。横綱は自らの引き際を、最後は自分自身で判断しなければなりません。自民党の総裁も同じで、他人がよってたかって引きずり下ろすものではない。

そういう意味で、今回、石破（茂）総理が自ら辞任すると決断されたのは、評価されて然るべきだと思います。党の分断を避けるために、おそらく唯一の方法だったのではないでしょうか。

報道などでは、小泉進次郎さんが総理に退陣を説得したと伝わっています。４年前の菅（義偉）総理の退陣のときと同じですね。党の分裂を回避するという意味において、小泉さんは大きな貢献を果たしたと思います。

これから総裁選が行われますが、自民党が危機的な状況にあることは変わりません。どうやったら国民の信頼を取り戻せるのか、候補者それぞれが議論を戦わせて、新しい総裁が決まったら、ノーサイドで一致団結していくことが重要になります。

なぜ自民党は民意を失ったか

こう話すのは、齋藤健元経済産業大臣（66歳）である。齋藤氏は東京大学経済学部卒業後、'83年に通商産業省（現・経済産業省）に入省。'06年の衆院補選に千葉７区から初出馬するも、落選した。'09年の衆院選で比例復活して、初当選。当選同期には小泉農林水産大臣がいる。

'15年の石破総理の派閥「水月会」の結成にかかわり、'21年に派閥が解散するまで所属した一方、安倍政権では農水大臣、岸田内閣では法務大臣や経産大臣を務めた政策通でもある。

前回の総裁選では出馬を模索したが、途中で断念。今回の総裁選では一部若手から待望論も聞かれる。そんな齋藤氏は今回の総裁選をどう見ているのか。そして総裁に必要な資質とは-。大いに語った。

総裁選の話題に入る前に、まずは現状の分析から始めさせてください。

９月２日に自民党は７月の参院選の総括を行いました。そこで敗因として挙げられている要素に関して、私はすべて同意しています。

たとえば、２万円の現金給付案が国民の理解を得られなかったこととか、「政治とカネ」をめぐる不祥事により信頼を喪失したことが挙げられています。能登半島地震についての失言もありました。

こういった敗因が並んでいるわけですが、それらに共通するもっと根っこの部分、今の自民党には根本的な欠陥があるのではないかと直感しています。

国民が抱く自民党への不信感

政治資金パーティーの不記載問題にしても、世の中の人はものすごく怒っているわけです。ところが、自民党は内輪の論理で仲間優先の甘い処分を下したと世間に見られている。物価対策にしても、本当に苦しんでいる人たちの気持ちを自民党はわかっていないと思われている。

つまり、自民党は国民のほうを見ていないんじゃないか、自民党の感覚は国民感情とズレているのではないかということが、敗因に共通する問題として背後にあるのではないか。これは相当に根深い問題だと思っています。

安倍政権は次々と新しい政策を打ち出し、国民感情をケアしたことで長く続けることができた。しかし、政権が長期化したことで、自民党議員のほうが権力の座にいることに慣れてしまい、国民の感覚と乖離してしまったのかもしれません。

ちょっと目先を変えただけでは、なかなか支持が戻ってこない。深刻な危機感を私自身は覚えています。

何としても今回の総裁選を契機にして、自民党が大きく変わることを国民にわかってもらわなければなりません。

オール自民党で、ドリームチームを

ところで、自民党の総裁に必要な条件とは何でしょうか。私は３つの要素があると考えています。

まずは、若い人の気持ちをつかめること。自民党内にも能力のある若手がたくさんいますから、彼らが活き活きと活躍できる政党になるべきです。当選回数が多い人が閣僚になるという旧来型の人事ではなく、有能な若い人材を重要なポストに起用していくべきです。

そして、若い人に向けた政策も発信していく。総裁選でそれぞれの候補者が若者向けのメッセージを競い合うというのは、党再生の一つの手法になるのではないかと思っています。

かつて小泉政権で当選回数が少なかった安倍晋三さん（当時、当選３回）を幹事長に抜擢したとき、周りはサプライズに驚きましたからね。だから若い人を思い切って登用して、イメージを変えるというのは大事だと思います。

この若手の抜擢とはやや矛盾するかもしれないですが、同時に挙党態勢の構築も次の総裁には必要です。

過激な発言をして、党内から反発が出るような人ではやはり難しい。次の総裁は調整型で安定感がある人がいいとよく言われますが、たしかに党内をひとつにまとめていける人でないと。

岸田文雄前総理は辞任表明の際に、次は「オール自民党でドリームチーム」の内閣を作るよう要請されましたが、残念ながら石破政権では十分にできなかった。次の総裁は、旧来の派閥意識を完全に捨て去り、真のドリームチームを作らなければなりません。

「週刊現代」2025年09月29日号より

