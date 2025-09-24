¥³¥é¥à¡§µÜÂô¸¼£¤ÎÆÃ¼ì¤Ê´¶³Ð¨¡¨¡»³²¼À»Èþ¤µ¤ó¤ÎµÜÂô¸¼£¡ÖºÆÆþÌç¡×#5¡Ú£Î£È£ËÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û
»³²¼À»Èþ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºî²È¡¦µÜÂô¸¼£¤Ø¤ÎºÆÆþÌç #5
¤Ê¤¼Âç¿Í¤Ï¡¢µÜÂô¸¼£¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ØÃíÊ¸¤ÎÂ¿¤¤ÎÁÍýÅ¹¡Ù¡ØÉ÷¤ÎËô»°Ïº¡Ù¡Ø±«¥Ë¥â¥Þ¥±¥º¡Ù¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¡Ù¡Ä¡Ä¡£¡ØNHKÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡µÜÂô¸¼£¡¡¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¹¬¤¤¤òÀ¸¤¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê¸·Ý¸¦µæ²È¤Î»³²¼À»Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢¸¼£¤ÎÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤À¤«¤éÃÎ¤ë¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¿ÍÀ¸¤Îµ¤¤Å¤¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤ÎÆþÌç½ñ¤ÎÂè1¹Ö¤«¤é¡¢¸¼£¤ÎÆÃ¼ì¤Ê´¶À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥é¥à¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè5²ó¡¿Á´5²ó¡Ë
¶¦´¶³Ð¨¡¨¡¤á¤¯¤ë¤á¤¯´¶À¤ÎÀ¤³¦
¡¡¸Þ´¶¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿µÜÂô¸¼£¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶¦´¶³Ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢³°Éô¤«¤é¤Î»É·ã¤Ï¤½¤ÎÀ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ä·Á¤ÏÌÜ¡¢²»¤Ï¼ª¡¢Æ÷¤¤¤ÏÉ¡¡¢Ì£¤ÏÀå¡¢´¶¿¨¤Ê¤é¤ÐÈéÉæ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÊÌ¡¹¤Î´ï´±¤ÇÇ§¼±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î»É·ã¤ËÆó¤Ä°Ê¾å¤Î´ï´±¤¬È¿±þ¤·¡¢´¶³Ð¤¬º®¹ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¶¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¦´¶³Ð¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃ¼ì¤ÊºÍÇ½¤ò·Ý½Ñ¤ÎÊýÌÌ¤Ë²Ö³«¤«¤»¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¼£¤ÎÃÎ¿Í¤Ç°å»Õ¤Îº´Æ£Î´Ë¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿´±Ç½¤Î±ÔÉÒ¤µ¤È¡¢¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë´±Ç½´Ö¤ÎÍ»ÄÌÀ¤È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¼ª¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ª¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë´¶¤¸ÆÀ¤é¤ì¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡Êº´Æ£Î´Ë¼¡ØµÜÂô¸¼£¡Ù¡Ë
¡¡¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¶¦´¶³Ð¤Î´¶À¤Ç¤¹¡£¸¼£¤Ï¤³¤ÎÆÃ¼ì¤Ê´¶À¤òºîÉÊ¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆ¸ÏÃ¡Ö²«¤¤¤í¤Î¥È¥Þ¥È¡×¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÍ¼ÊýÆó¿Í¤¬ÍÓ»õ¡Ê¤·¤À¡Ë¤ÎÍÕ¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤Æ¤¿¤é¡¢±ó¤¯¤Î±ó¤¯¤ÎÌî¤Ï¤é¤ÎÊý¤«¤é²¿¤È¤â±¾¤Ø¤Ê¤¤´ñÂÎ¤Ê¤¤¡µ²»¤¬É÷¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ÆÊ¹¤¨¤ÆÍè¤ë¤ó¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¤¤¡µ²»¤Ê¤ó¤À¡£ÀÚ¤ìÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤ÏÍè¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¹¡¶¤é¤ó¤ä¥Ø¥ê¥ª¥È¥íー¥×¤Î¤¤¡µ¤«¤ò¤ê¤µ¤Ø¤¹¤ë¤ó¤À¤é¤¦¡¢¤½¤Î²»¤¬¤À¤è¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ¸ÏÃ¡Ö¤Ò¤«¤ê¤ÎÁÇÂ¡×¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¤Ë¤ç¤é¤¤¤¸¤å¤ê¤ã¤¦¤Ü¤óÂè½½Ï»¡£¡Ù¤È¤¤¤Õ¤ä¤¦¤Ê¸ì¡Ê¤³¤È¤Ð¡Ë¤¬¤«¤¹¤«¤ÊÉ÷¤Î¤ä¤¦¤ËËôÆ÷¤Î¤ä¤¦¤Ë°ìÏº¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ï¡¢²»¤ËÆ÷¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶¦´¶³Ð¤¬¤¢¤é¤ï¤ì½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¼£¤ÎÆ¸ÏÃ¤Ï¡¢Å·ºÍ¤Î´¶À¤ÎÉÔ»×µÄ¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¡ØÊÌºýNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ µÜÂô¸¼£¡¡¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¹¬¤¤¤òÀ¸¤¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦µÜÂô¸¼£¤Ï²¿¼Ô¤«
¡¦ºîÉÊ¤Î¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤µ¡×¤òÆÉ¤à
¡¦¤¤¤Î¤Á¤Î¡Ö¸¶É÷·Ê¡×¤È¤Ï
¡¦¶ì¤·¤ß¤òÀ¸¤È´¤¯¤Ë¤Ï
¡¦Ì¤´°À®¤À¤«¤é¿Í´Ö¤À
¡¦¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¹¬¤¤¡×¤òÃµ¤·¤Æ
¤È¤¤¤¦Á´6¹ÖµÁ¤Ç¡¢µÜÂô¸¼£¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Îµ¤¤Å¤¡×¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
»³²¼À»Èþ¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤¤è¤ß¡Ë
£±£¹£·£²Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôÊ¸·Ý³Ø²Ê¶µ¼ø¡¢Ê¸·Ý¸¦µæ²È¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î¸å´ü²ÝÄø·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê·Ý½Ñ³Ø¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØµÜÂô¸¼£¤òÆÉ¤à¡Ù¡Ø¸¡¾Ú¡¦µÜÂô¸¼£ÏÀ¡Ù¡ØµÜÂô¸¼£¡¦¡ØÉ÷¤ÎËô»°Ïº¡ÙÏÀ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢£ÄÊ¸³Ø¸¦µæ²ñ¡Ë¡¢¡Ø¸¡¾Ú¡¦µÜÂô¸¼£¤Î»í£±¡Ö½Õ¤È½¤Íå¡×¡Ù¡Ø¸¡¾Ú¡¦µÜÂô¸¼£¤Î»í£²¡Ö±Ê·í¤ÎÄ«¡×¡Ö¾¾¤Î¿Ë¡×¡ÖÌµÀ¼ØÖÓ¡×¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢Ä»±Æ¼Ò¡Ë¡¢¡ØµÜÂô¸¼£¤Î¤Á¤«¤é¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯µÜÂô¸¼£¤ÎÆ¸ÏÃ»öÅµ¡Ù¡ÊÅìµþÆ²½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¸¼£Ê¸³Ø¡Ö¼ö¤¤¡×¤Î¹½Â¤¡Ù¡Ê»°½¤¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½÷Ç¾Ê¸³ØÆÃ¹Ö¡Ù¡Ê»°¾ÊÆ²¡Ë¡¢¡ØÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎµÜÂô¸¼£ºÆÆþÌç¡Ù¡Ø£Î£È£Ë£±£°£°Ê¬deÌ¾Ãø µÜÂô¸¼£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢£Î£È£Ë½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
