「二国家共存はやはり不可能なのか…」相次ぐパレスチナ国家承認、それでも解決策が見えてこない背景

イスラエル軍は、住民を避難させて、ガザ市を攻撃し、ハマス壊滅作戦を展開している。住民の犠牲は増え、2023年10月の戦闘開始以来、死者は6万人を超えている。国連の人権理事会は、イスラエルのガザでの行為をジェノサイドとしている。

国際社会は、即時停戦を求めているが、アメリカは反対し、イスラエル寄りの立場を堅持している。そのような中で、パレスチナを国家として承認する国が増えている。

主要先進国も国家承認

9月21日、イギリス、カナダ、オーストラリア、ポルトガルが、パレスチナを国家として承認した。こえで、国連加盟国中193ヵ国中、150ヵ国がパレスチナを国家承認したことになる。G7では、イギリスとカナダが初めてである。

さらに、フランスのマクロン大統領も、9月22日に、国連本部で、フランスとサウジアラビアの主導で開かれた「イスラエルとパレスチナの二国家共存による和平を推進する会議」で、承認した。

一方、イスラエルのネタニヤフ首相は、パレスチナを国家として承認しておらず、今回の英加豪などによる承認を、「ハマスのテロ行為に報償を与えるもの」として批判している。

パレスチナ国家承認に反発するネタニヤフは、ヨルダン川西岸へのユダヤ人入植を拡大する方針を明らかにした。

後述するが、1967年の第三次中東戦争で、イスラエルはヨルダン川西岸や東エルサレムなどを占領して、ユダヤ人を入植させてきた。今、この地区には約70万人の入植者が生活している。

承認しない国は、イスラエルの他、アメリカ、ドイツ、日本、イタリアなどである。

アメリカは、今承認しても、ガザでの停戦にはつながらないと主張する。また、パレスチナ、とくにガザをきちんと統治する能力のある政府が存在するのかについても、疑問を呈している。さらに、パレスチナ暫定自治政府のアッバス議長らに対してアメリカ入国ビザの発給を拒否した。

9月12日には、二国家共存による和平を支持する決意議案が142ヵ国の賛成で採択された。

日本は、二国家共存路線を支持しているが、今はまだ国家承認すべきではないという立場である。

イスラエルの建国

1948年にイスラエルがパレスチナに建国して以来、イスラエルとアラブ諸国との間で4次にわたる戦争が繰り広げられてきた。パレスチナ問題とは、一つの土地について二つの民族が所有権・生存権を主張しており、その主張が両者とも正しいという問題である。

古代のユダヤ人の歴史は『旧約聖書』に記述されているが、紀元前1500年頃にヘブライ人の最初の家長であるアブラハムが、カナーン（今のパレスチナ）に移住し、そこに約1600年住んだ。紀元66年、ユダヤ人がローマに対して武装蜂起するが、ローマに鎮圧され、ユダヤ人は殺害されたり、奴隷にされたりした。また、ユダヤ人はカナーンの地から追放され、各地に離散した（ディアスポラ）。

第一次世界大戦のとき、イギリスは対戦国ドイツの同盟国オスマントルコを後方から攪乱するために、アラブ人の力を借りた。見返りに、戦後にアラブの独立を認めるとしたのである。この協定は、イギリスの中東担当弁務官マクマホンとメッカの太守であるフセインの間で、1915年7月から1916年3月の間に交わされた書簡から、「フセイン・マクマホン協定（書簡）」と呼ばれている。

しかし、1916年、三国協商を結んでいたイギリス、フランス、ロシアの三国は、戦後にオスマン帝国を分割して管理するという秘密協定を結んだ。この協定は、交渉したイギリスの政治家サイクスとフランスの外交官ピコの名前から「サイクス・ピコ協定」と呼ばれる。

二つの協定が矛盾していることは明白である。

さらに、1917年11月には、イギリスは、戦後、パレスチナにユダヤ人国家を建設することを認めるとユダヤ人に宣言した。これは、ロイドジョージ内閣のバルフォア外相が、ロンドンのユダヤ人財閥ウォルター・ロスチャイルドに書簡を送って記したもので、これを「バルフォア宣言」とよぶ。イギリスは、ロスチャイルド家などからの戦費の支援を期待したのである。

今日に至るパレスチナ問題の源は、以上のようなイギリスの二枚舌、三枚舌外交にある。

第二次世界大戦後、国連は、1947年11月、パレスチナを分割してユダヤとアラブの二つの国家を作る決議（パレスチナ分割決議）を採択した。

ユダヤ人は1948年5月14日にパレスチナにイスラエル国家を建国したが、その結果、居住地から追い出された数十万人のパレスチナ人は難民となってしまった。パレスチナ人にとっては、「ナクバ（大厄災）」の日である。

4次にわたる中東戦争

イスラエル建国に反対するエジプト、サウジアラビア、イラク、シリアなどアラブ諸国は、翌日イスラエルに侵攻した。これが第一次中東戦争であるが、戦争はイスラエルの勝利に終わり、翌年6月に、国連の仲介で停戦が成立した。

1956年10月29日、イギリス、フランス、イスラエル三国がエジプトを攻撃した。これが第二次中東戦争である。アメリカ、ソ連をはじめ国際社会が英仏・イスラエルを非難したため、11月7日、英仏・イスラエルは停戦を受け入れた。

1967年6月5日、ヨルダン川の水利権をめぐってシリアと紛争状態になったイスラエルは、アラブ諸国を攻撃した。イスラエル軍の奇襲攻撃は功を奏し、エジプト、シリア、ヨルダンを撃破し、ヨルダン川西岸、ガザ、シナイ半島、ゴラン高原を占領した。

また、東エルサレム（旧市街）の支配権も確立し、全エルサレムをイスラエル領とした。そして、イスラエルは占領地に入植者を続々と送り込み、さらに多くのパレスチナ人が難民となり、今日に至っている。

この大勝利で慢心したイスラエルに対して、1973年10月6日、エジプトがシナイ半島に、シリアがゴラン高原に奇襲攻撃をしかけた。アラブの軍事力を過小評価し、油断していたイスラエル軍は後退を余儀なくされた。

開戦の日がユダヤ教の祝祭日ヨム・キプールの日であったため、ヨム・キプール戦争と呼ぶが、これが第四次中東戦争である。国連は、10月22日に停戦を求める決議338を、25日には国連安保理決議340を採択し、停戦監視のため国連緊急軍が編成された。

破綻したオスロ合意

エジプトのサダトは、1977年にイスラエルを電撃訪問し、クネセット（議会）で演説した。1978年9月には、イスラエルのベギン首相とエジプトのサダト大統領が、アメリカのカーター大統領の仲介によって、大統領別荘のキャンプ・デービッドで12日かけて会談し、エジプトはイスラエルを承認し、国交を開く、イスラエルはシナイ半島をエジプトに返還し、ヨルダン川西岸とガザ地区におけるパレスチナ人の自治について交渉することで合意した。キャンプ・デービッド合意である。

1993年9月13日、ノルウェーの仲介で、オスロ合意が成立し、イスラエルのラビン首相とPLOのアラファト議長は、「パレスチナ暫定自治協定」を調印した。その内容は、両者は相互に承認し、PLOはイスラエルの生存権を認め、PLOはテロを放棄するというものであった。そして、暫定自治宣言によって、ヨルダン川西岸とガザ地区にパレスチナ暫定自治政府が樹立され、着実にパレスチナの自治の拡大へと進むことが期待された。これが二国家共存という解決策である。

しかし、イスラエルでもパレスチナでもオスロ合意に反対する過激派が武器を置かなかった。そして、イスラエル軍の撤退が予定通りに進まなかったり、新規にユダヤ人の入植地が作られたり、ユダヤ人過激派がパレスチナ人を攻撃したり、イスラム過激派によるテロや民衆のインティファーダが頻発したりと、包括的和平への道のりは遠くなっていった。パレスチナではPLOの和平路線に反対する過激派のハマスが台頭し、自爆テロなどのテロ活動を繰り返した。また、イスラエルでもリクードなどの右翼の強硬政党が勢力を伸ばした。

こうして、双方で二国家共存を否定する過激派が勢力を拡大し、オスロ合意は破綻してしまった。そして、2023年10月7日、ハマスはイスラエルを奇襲攻撃したのである。

ガザ地区では、戦闘が終わらず、犠牲者の数が増えている。そのような中で、早期に停戦し、恒久的な和平を実現するために、二国家共存を支持する国際社会の声が高まっているのであり、それがパレスチナを国家として承認する動きを加速化させている。

しかし、イスラエルやアメリカは強硬路線を維持しており、解決策が見えないのが現状である。

今年の2月に、トランプは、アメリカがガザを所有し、住民全員を域外のヨルダンやエジプトに移住させるとした。そして、廃墟と化したガザを整地し、住宅を建設して世界中から人々を移住させ、地中海のリビエラのような観光地にするという。当然のことながら、この不動産屋的発想は、世界中から非難された。

イスラエルとパレスチナの二国家が共存していく路線以外には、中東に恒久的な平和は訪れない。しかし、「ディール」しか念頭にないトランプは、1993年のオスロ合意に至る苦難の歴史など振り返ったことなどないのではないか。

日本外交も、同盟国アメリカへの配慮から、一歩前に踏み出せないでいる。今回の国連総会で、何らかの希望の日が差すことを期待したい。

【こちらも読む】『政治家たちはわかっていないが…「パレスチナ問題」で日本が地道に積み重ねてきた信頼を損なう、日本政府の「不公平な」行動』

【こちらも読む】政治家たちはわかっていないが…「パレスチナ問題」で日本が地道に積み重ねてきた信頼を損なう、日本政府の「不公平な」行動