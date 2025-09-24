節約したい妻vs結婚式に行きたい夫…結婚式が「地獄の時間」になった本当の理由【ママリ】

夫の親戚の結婚式で、家計が火の車の妻は絶望していて…

この作品はもっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんが、共に20歳で 結婚 し子どもを授かった2人の 主婦 が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で 夫婦関係 や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。経済的な不安は日々の暮らしに影を落とすこともありますよね。楽しみたい！と思っている行事や イベント があっても、「 節約 しなければ」という思いが強いと心から楽しむことは難しい場合もあるように思いますがいかがでしょうか。

主人公のメイカは子どものころから温かい家庭に憧れており、20歳で結婚、21歳で出産をしました。子どもが2歳になるまでは専業主婦をしていましたが、家計の苦しさもあり、子どもが2歳を過ぎてからパートとして働き始めます。





メイカには同じような境遇で暮らす すみれ という高校時代からの友人がいました。彼女も子どもが生まれてから 専業主婦 をしていましたが、お互いに30代を迎えた後も、育児に専念したいと 専業主婦 を続けていました。そんな すみれ の家庭は、夫が順調に出世し、今は手取り30万円を超えるように。一方のメイカ夫婦は2人で働いても手取りは26万円とメイカが望むような収入は得られていません。夫の給料も20代前半のころから変わらず、メイカはそのことにも強い不満をいだいています。それでも、 すみれ から「夫の給料に対する 愚痴 ばかりではなく、感謝も伝えてみたらどうか」とア ドバイ スをもらい、メイカは夫に何とか「ありがとう」と伝えようとしたのですが…。

©mocchi_kakei

久しぶりにたくさんの親戚やいとこに会えてメイカの夫はうれしそうでした。一方でお金の心配が大きいメイカは結婚式を楽しんでいる様子はありません。せっかくの式だから楽しんだら…とも思えますが、日々のお金をやりくりし、一生けん命貯めていた旅行代をお祝いに使わなければいけなかったメイカのしょんぼりする気持ちにも共感できる部分はありますよね。



こうしてメイカが節約し、貯めておいてくれたお金があったから、夫は気兼ねなく結婚式にお祝いを持って参加できたことを、少しでも労ってほしいなと思う気持ちはあるでしょう。経済体な不安は日常のいろいろな場面で景色をくすませてしまうこともあるでしょう。どうにか頑張ってもその不安から抜け出せない時、相談に乗ってくれたり前向きになれるきっかけが見つかると良いですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）