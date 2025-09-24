「NGO」はなんの略？CMやニュースで聞いたことはあるけど…？【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「NGO」はなんの略語？
「NGO」はなんの略か知っていますか？
世界的な問題に対して取り組む市民団体のことを指しています。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Non-governmental Organization」を略した言葉でした！
「NGO（Non-governmental Organization）」とは、日本語で「非政府組織」と呼ばれる団体のこと。
混同してしまいがちな言葉として、「NPO（Non-Profit Organization）」がありますが、こちらは「非営利組織」という意味の言葉です。
外務省によれば、貧困、飢餓、環境など、世界的な問題に対して取り組む市民団体であればNGOと呼ぶことができるのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『NPO NEWS』
・『外務省公式サイト』
ライター Ray WEB編集部