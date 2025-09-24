「NGO」はなんの略？CMやニュースで聞いたことはあるけど…？【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「NGO」はなんの略語？

「NGO」はなんの略か知っていますか？

世界的な問題に対して取り組む市民団体のことを指しています。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「Non-governmental Organization」を略した言葉でした！

「NGO（Non-governmental Organization）」とは、日本語で「非政府組織」と呼ばれる団体のこと。

混同してしまいがちな言葉として、「NPO（Non-Profit Organization）」がありますが、こちらは「非営利組織」という意味の言葉です。

外務省によれば、貧困、飢餓、環境など、世界的な問題に対して取り組む市民団体であればNGOと呼ぶことができるのだそうですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『NPO NEWS』
・『外務省公式サイト』

ライター Ray WEB編集部