ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）



【家族からのクレーム】



「掃除機をかけていたら『テレビの音が聞こえない』と家族。揚げ物をしていても『テレビの音が聞こえない』とクレーム。思わず『てめぇら……（怒）』と思ってしまいました」





ワタナベフラワー・ギターのイクロー

ギターのイクローは「僕も話を聞きながら『てめぇら！』と思いました」と寄り添った。

【人見知りはツラい】



「いま、会社が加入している団体の行事に参加するために東京まで出張に来ています。このあと懇親会があるので参加者全員で晩ごはんを食べないといけません。『人見知りがダサい服を着て歩いている』ような私は、苦痛で仕方ないです。端でポツンと飲みたくもないジュースを一人で飲んでいる姿が容易に想像できます。みなさんはこのような場ではどうしていますか？」

人見知りにとって、知らない人が大勢集まるパーティー的な場は確かにツラい……

職業柄、イベントやフェスの打ち上げなど多くの人が集まる会に参加しているワタナベフラワー。しかし意外なことに、実は全員が人見知りだという。メンバーは口々に「僕たちはパーティーピーポーに見られがちだけどパーティーは嫌い」「できることならすぐに帰りたい」とリスナーに共感。ベースのムサは「自分はタバコを吸わないけど、会場から出るためにタバコを吸う人についていく」というテクニックも話していた。

ワタナベフラワー・ベースのムサ

【親の心、子知らず？】



「娘が大学生になって人生初のアルバイトをしています。先日彼女のバイト先の喫茶店に行き、かき氷だけ食べてサッと帰りました。その後、帰宅してきた娘に『もう二度と来ないで！』と怒られてしまいました。お店の人に挨拶したわけでもないのに、そんなに嫌がるものなの？」



スタジオのメンバーは「娘の立場なら恥ずかしいし親には来てほしくない」「でも親の立場だったら絶対に見に行きたい」と、どちらの意見にも共感していた。

ワタナベフラワー・ボーカルのクマガイタツロウ

※ラジオ関西『Clip水曜日』9月10日放送回より