「性格がいい人」と思われる女性９パターン
性格がいい人の周りには人が集まり、さまざまな出会いに繋がります。では一体、「性格がいい人」にはどのような特徴があるのでしょうか。そこで今回は、「男性が『性格がいい人』と感じる女性９パターン」を紹介いたします。
【１】カッコイイ男性の前でも態度が変わらない女性
どんな男性に対しても、同じように接することで信頼されます。
【２】前向きな考え方を持っている女性
男性が落ち込んでいるとき、前向きな考えを伝えながら励ますことで、好感度が高まります。
【３】悪口を言わない女性
悪口を言っている様子を見ると、「他の人に、俺のことも悪く言っているのかも」と男性は不安になります。
【４】人の喜びを自分のことのように喜んでくれる女性
男性は自分の喜びを共感してもらうことで、居心地の良さを感じます。
【５】話を聞いてくれる女性
他人の意見に耳を傾ける女性は魅力的に映るでしょう。男性の話を聞いてあげましょう。
【６】自分の評価を求めない女性
「褒めて、褒めて」というスタンスでは、男性も引きます。
【７】謙虚な女性
程よい謙虚さは好感度をアップさせます。しかし、極端に謙虚過ぎた場合、「腹黒い」「裏がありそう」と思われる可能性もあるので注意が必要です。
【８】食事の際、「いただきます。」と言える女性
礼儀正しさによって、好感が高まります。
【９】あいさつができる女性
あいさつすることによって、会話する機会も増えます。
男性が「性格がいい人」と感じる女性は、他にはどのようなパターンがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）
