福岡県八女市で江戸時代から受け継がれる、からくり人形芝居「八女福島の燈籠（とうろう）人形」が23日まで行われました。戦時中に一度は中止となったこの伝統行事は、地域住民が大切に守り続けてきました。

「八女福島の燈籠人形」は、福岡県八女市の福島地区で毎年、秋分の日ごろの3日間行われます。



■訪れた人

「楽しかった。」

「やっぱりわくわくしますね。一番盛り上がると思う、一年の中で。これからもずっと続けてほしいです。」





三味線や太鼓などの囃子（はやし）に合わせて華麗に舞い踊る人形。子どもから大人まで多くの観客を魅了させるからくりの世界は、江戸時代からおよそ280年続いています。国の重要無形民俗文化財に指定されています。

■燈籠人形保存会 屋台担当・諸冨和生さん（78）

「これが燈籠人形を上演する屋台です。」



普段は更地の福島八幡宮の境内に、公演の1か月前から「屋台」と呼ばれる3層2階建ての舞台が組み立てられます。かつては福島地区の11の町内それぞれに屋台があり、その美しさを競い合っていました。



■諸冨さん

「戦時中とか戦後の混乱で、なくなっている部分が多かったです。だから寄せ集めた材料を使っていました。」

八女市内の民俗資料館に、昭和初期に地元の人たちが作ったポスターが保存されています。



■諸冨さん

「非常時防空演習のため本年に限り10月4・5・6日ということですが、本来は9月の秋分の日の日程なので、おそらく防空演習があって日程をずらしたのだと思います。」



書かれていたのは「防空演習」や「武運長久」などの文字です。その後、第二次世界大戦に突入し、1943年から戦中・戦後の4年間、燈籠人形の奉納が中止となりました。

当時の記録をまとめた報告書には、戦後、燈籠人形の復興に関わった人たちの苦労や奮闘が記されています。



『戦中戦後となり、ほとんどの屋台人形は中断され、燈籠人形は終わりはしないかという状態でした』

『何とか次代へ残すためやりたいと町内を説得し、最低の経費という条件で公開に踏み切りました』



戦後の混乱が残り、人手や物資が不足する中、反対を押し切ってでも復活させたいと意志を貫いた人たち。燈籠人形は地域の誇りでした。

そんな先人たちの意志を受け継いでいこうと、1957年に発足したのが保存会です。諸冨和生さん（78）は25歳の時に保存会に加わりました。



■諸冨さん

「ただもう私たちは、親父の世代、じいさんの世代、その頃から続いてきているので、私たちの代で絶やすわけにはいかんなというだけですよ。」



普段は別々の仕事をしている人たちが毎年、本番の3週間ほど前から集まり、練習に励みます。ことしは新たな担い手が加わりました。孫の野口京香さん（18）です。



■孫・野口京香さん（18）

「おじいちゃんがやっていたので。裏の方にもよく入ったりして、いいなとは思っていました。」

そして、迎えた本番の日。囃子に合わせて華やかに舞う人形。見せ場の早着替えも成功し、会場からは大きな歓声が上がります。



初めての舞台を終えた京香さんは。



■京香さん

「何回弾いても、ずっと緊張しています。楽しい雰囲気でいいなと思っています。」



ほかの若い担い手たちは。



■保存会・中村祥子さん（27）

「地元の伝統を守っていきたいというのが一番あるのと、人間関係がすごくいいのでそれも楽しみの一つで続けています。」

■保存会・今里将洋さん（26）

「おじいちゃんも長年、燈籠人形に携わってきたので。ひとつ恩返しができているのかなと思っています。」



■諸冨さん

「若い人たちも入りやすい雰囲気に変えて、自由な発想でやっていけるような雰囲気をつくっていけたらと思っています。」



戦後の混乱を乗り越え、燈籠人形の復興に奔走した先人たちの思いは、新たな世代へと大切に受け継がれ、八女の秋を彩ります。



