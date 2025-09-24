戦争に行った「おじいちゃんの日記」を読むコツ…このルールを知らないと、意外と読めない【太平洋戦争】

戦後80年。私はそのうち30年以上にわたり、日本海軍の戦闘機搭乗員を中心に旧軍人、遺族、関係者の取材を重ねてきたが、近年、顕著なのが、旧軍人の孫、曾孫世代の若い人から、「おじいちゃんのことが知りたい」と連絡をもらうことが増えたことだ。おもに明治後期から大正生まれの「おじいちゃん」の子供世代も多くは70代、80代となり、しかも親子の間で戦争体験の話を聞いたことがある人は意外に少ない。終戦後、それまでの価値観が逆転したこともあり、興味を持つ人もそう多くない。

ところが、「おじいちゃん」「ひいおじいちゃん」の記憶がほとんどない孫、曾孫世代になると、色眼鏡なしで純粋に「知りたい」と、本を読んだりネット検索したりして、私に問い合わせてくれるのだ。

それほど難しくない日記や手記の解読方法

そんななか、時折ある質問に、「日記、手記が出てきたが解読の仕方がわからない」というのがある。当事者の日記や手記のなかにもいくつか種類があって、おもに（1）私的な日記、（2）戦闘日誌や海軍兵学校の課題日記のような公の日記、（3）毎日ではなく時おりまとめて書かれた「手記」、（4）書簡など、に分類される。置かれた立場（士官であるか下士官兵であるか。士官でも司令や艦長クラスと少尉、中尉クラスの下級士官では見えるものが当然違う）による差もある。

（1）（3）（4）については、敵手に渡ることを恐れて本人にしかわからない符牒を多用している一部の例外はあるものの、たいていは旧かな、旧漢字が読めさえすればそれほど難しいものではない。問題は（2）の公的な日記である。これには書く上での明確なルールがあるからだ。

現在、防衛省防衛研究所では、所蔵する個人の日記、手記は基本的に士官のものだけとされている。これは「防衛研究所」という機関の性質上、戦略や作戦を知る立場にない下士官兵が除外されるのはやむを得ないが、現場の下士官兵が書いた日記も、それぞれの立場で見えていたことが記されている点で、史料価値は劣らないと思う。

宮野善治郎の生家から発掘されたプリント

私の手元には、取材を通じて譲り受けた当事者の書いた日記、手記、書簡などがいくつかある。これから不定期にはなるけれど、そんな資料も、なるべくそのままの形で注釈を加えつつ、「現代ビジネス」で公開していこうと思う。

今回はその前段として、海軍兵学校の課題日記の書き方を記したプリントを紹介しよう。これは、将来、「公的な日記、日誌、書類」を書く上での訓練を兼ねていて、ここでの基本的なルールを頭に入れておけば、たいていの文書は読み解けるようになるはずだからだ。

ここに挙げるのは、昭和9（1934）年、未来の海軍士官を養成する海軍兵学校65期生が入校して最初の夏季休暇に、兵学校から出された「校長課題」としての日記の書き方を記したプリントである。私が11年の歳月を費やし、平成18（2006）年に上梓した『零戦隊長 二〇四空飛行隊長宮野善治郎の生涯』（光人社。現在は『零戦隊長 宮野善治郎の生涯』と改題し、光人社NF文庫）の取材を通じて、宮野善治郎（1915-1943）の生家から発掘されたものだ。

ちなみに宮野は私の母校・大阪府立八尾高校の旧制中学時代の大先輩にあたり、取材、執筆にあたっては旧海軍の関係者はもちろん、家族、親族、近所の人、母校の同級生、同窓会からも全面的な支援を得た。

宮野は太平洋戦争開戦時には第三航空隊分隊長として台湾の基地を出撃、フィリピンに配備された米軍戦闘機に対して一方的勝利をおさめ、東南アジアから北オーストラリアまでの空を席巻したのち、臨時で空母隼鷹に乗り組みアリューシャン作戦（アラスカ州ダッチハーバー空襲）に参加。

昭和17（1942）年10月、第六航空隊（11月、第二〇四海軍航空隊と改称）分隊長として最前線ラバウルに進出。翌昭和18（1943）年3月には飛行隊長に昇格し、6月16日、ガダルカナル島上空で戦死した。海軍大尉、戦死後二階級進級で中佐。享年27。つねに思いやりと笑顔をもって部下たちに接し、危険な任務を率先して引き受ける若き戦闘機隊指揮官として人望があった。

海軍兵学校生徒に配られた「日記の書き方」

さて、では昭和9年の夏休暇のさい、宮野のクラスメートたちに配布された校長課題の「日記の書き方」にはどのようなことが書かれていただろうか。写真とともに解説する。本文の仮名はひらがな、新仮名遣い、新漢字で記すので原文は写真を参照されたい。

校長課題作業録記註注意事項（原文は縦書き）

一・皇室関係の語を記すときは一字画空けること

（天皇陛下． 皇太子殿下． 聖旨． 等）

一・実施経過の部分は概ね現在法にて記し、且つ省きうる語尾は省くを可とす

（恩師を訪問せり――恩師訪問）〈注：「省くを可とす」は「省いて書くべし」の意〉

一・恩師先輩訪問等にはその姓名、自己との関係等を明記すること

一・外国語は已むを得ざる場合の外、仮名にて記し、左の符号を付すること

人名 ネルソン（縦書きの場合は右に傍線1本、横書きの場合は下線1本）

地名 ベルリン（縦書きの場合は右に傍線2本、横書きの場合は下線2本）

物名その他 「マスト」「メートル」（単語を「 」に入れる）

一・いたずらに難語を用いず普通の語を使用すべし

烏兎の去ること――月日の経過すること

女（なんじ） 而――汝

一・俗語を使用せざること

娑婆〈注：しゃば＝一般社会〉

自己を指す場合は余とすべし

一・自己を指す場合は私を用いず余とすべし

一・幼稚なる言葉遣いを避けよ

お餅 お握り〈注：「お」を取って「餅」「握り」と書け、の意〉

一・語句は簡潔に

世間の事情――世情 名残惜しき念切なり――愛惜の情切なり

つくづく感じたり――痛感せり

一・大臣官房に於て定めたる用字例に準拠すべきこと

〇益（ますます）、各（おのおの）、愈（いよいよ）、屡（しばしば）、加之（これにくわえ）、抑も（そもそも）、略ぼ（ほぼ）、但し（ただし）、直に（ただちに）、且（かつ）、及（および）

〇一、二、三、十、萬、圓、 ×壱、弐、参、拾、万、円

〇三箇月 ×三ヶ月

漢字の畳音（じょうおん）にては「々」を使用するも（年々、人々）、仮名の畳音には「ゝ」を使用せず

海軍兵学校で過ごした束の間の休暇

このプリントのほかにも、「大臣官房に於て定めたる用字例」と、特に書き間違えやすい用字用語の一覧表が配られた。これについても写真を参照されたい。

当時、満州事変（1931）や上海事変（1932）はあったが、65期生が入校した昭和9年の時点では、日本国内の雰囲気はまだまだ平和である。海軍兵学校でも夏は8月1日から31日のまる1ヵ月の夏休暇と、12月21日から1月9日まで20日間におよぶ冬休暇が許された。

休暇が短縮されるのは、宮野たち65期生が最上級生になった昭和12（1937）年7月、盧溝橋事件をきっかけに支那事変が始まってからのことだ。

当たり前のことではあるが、人間、明日の運命はわからない。65期生が入校したとき、わずか7年後に日本がアメリカ、イギリス相手の戦争を始め、自分たちがちょうど使い頃の現場指揮官となって最前線に戦い、同期生187名の58パーセントにのぼる108名もが戦死する運命が待っていようとは、誰も予想していなかったに違いない。

「ファミリーヒストリー」を知るきっかけに

校長課題の日記は、教官に提出して細かなところまで添削され、分隊監事から校長まで、5〜6人の検印が押されて返却される。いまも、海軍兵学校出身の祖父や曾祖父、親族のいた家庭では、机の引き出しや仏壇、袋戸棚など、思わぬ場所からから見つかることがある。幸いにしてもし目にする機会があれば、上記の注意事項を参考に読み解いて、「ファミリーヒストリー」を知るきっかけにしていただければ幸いである。

（以下は余談だけれども、冒頭で私は、〈近年、顕著なのが旧軍人の孫、曾孫世代の若い人から、「おじいちゃんのことが知りたい」と連絡をもらうことが増えた〉と書いた。だが、ときにSNSでは情報欲しさに遺族を騙る匿名の輩もいるし、名前と続柄と「知りたいこと」を具体的に伝えてもらわないと答えられないことも多い。ネット上ではなく、できれば出版社、編集部宛に手紙をいただくのがベストです）

