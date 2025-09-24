子どもの寝つき悪さに呆れて寝たフリをした母親を瞬殺させた4歳息子の行動

X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている 「ひみつのうつ子ちゃん」 ( @utuko_chan )。「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「子育てあるある」の共感力です。現在、うつ子ちゃんは4歳の息子さんと夫との3人暮らし。そんなうつ子ちゃんのポストで話題になったトピックスをピックアップします。

もうすぐ５歳になる息子さんは小さな頃から夜泣きや寝つきが悪く、どうやったら息子の睡眠をきちんと確保し、自分もしっかり眠ることができるのだろうと、うつ子ちゃんはずっと悩んできました。そんな悩みばかりだった睡眠問題ですが、先日ある素敵な出来事が……！ Xで3.5万の「いいね」がついたお話です。

子育て悩み上位の「子どもの寝かしつけ」

猛暑も落ち着いて、寝苦しさも緩和。秋は、日照時間の減少でメラトニン分泌の増加がして、眠りの質が向上すると言われています。ですが……私の睡眠の質はいつまでも向上しないまま……。そう、子どもが生まれてからというもの、寝ようと思った時間にしっかり眠れた、という記憶が数えるほどしかありません。

息子はもうすぐ５歳ですが、1歳ぐらいまで夜泣きがひどくて、そのたび起きてはあやすという具合の細切れ睡眠に苦しみました。やっと朝まで寝てくれるようになったと思えば、今度は「寝ぐずり」が始まり、布団に入ってからもなかなか寝ません。そして今では、保育園のお昼寝で完全復活した息子の体力が夜になっても衰えず、就寝時間は22時を軽々と超えてしまいます。日中終わらなかった仕事や家事があっても、「寝るのはママとじゃなきゃ、イヤ！」と熱烈なラブコールを送ってくる息子……。結局、私が横で寝かしつけを担当し、そのまま一緒に寝落ち……翌朝真っ青になるという展開が定番になっています。

Xでそんな私の「不足しすぎの睡眠事情」についてよくつぶやくのですが、子育て中の方たちから「わかる」「うちも同じ」というコメントをたくさんいただきます。どのご家庭も「子どもの寝かしつけ」「確保できない睡眠」について悩んでいるんですよね……。2014年11月に不動産メディア「幸せおうち計画」を運営する株式会社AZWAYが『子育てで大変だったことランキング』のアンケート調査を行ったところ、1位は「自分の時間が確保できない」、2位が「夜泣き」で、8位には「寝かしつけ」が入っていました。

子どもの入眠問題だけでなく、子育てをしている親世代の睡眠不足も深刻な状況です。2021年に国際機関である経済協力開発機構（OECD）が33ヵ国を対象に行った調査では、日本人の平均睡眠時間は444分（7時間24分）で世界平均から1時間も短く、しかも、男性よりも女性のほうが短くなっています。理由は複数ありますが、そのひとつとして育児の負担があるとも言われています。

しっかり眠れるようになる秋だからこそ、睡眠の質を上げたいですが、実現するのはなかなか難しいというのが実態なのかもしれません。

今回は、そんな悩ましい子育ての睡眠のお話について、Xにポストして多くの方に「いいね」をいただいた出来事をお伝えします。

マニュアル通りにはいかない「寝かしつけ」

みなさなんは、お子さんの寝かしつけ、どうされていますか？

SNSに寝かしつけに困っているエピソードを書き込むと、「放っておけば寝る」「構いすぎるからよくない」「海外のように一人で寝かせる習慣づければいい」という意見をいただくことがあります。

そうなんですよね……。育児書などでもそういったアドバイスが出ているので、私も色々試してみました。私のやり方がよくなかったのかもしれませんが、うまくいくときももちろんありますが、確率としてはうまくいかないことのほうが圧倒的に多い感じでした。自分でも気にしすぎかな、構いすぎかも、と思ったので、寝ない息子を放っておいたこともありましたが、なんと永遠に夜中まで遊び続けました（笑）。そして、別々寝も試してみようと思ったりしますが、部屋数の問題で、いっしょに寝るが基本となってしまい、海外のように一人寝の自立が出来ていない現状もあります。

こんな状況ですが、子どもにもできるだけたっぷり睡眠を取ってほしいし、そして、自分も日々の多忙に対応するために睡眠もしっかり確保したい……。でも、実際にはそんなに単純なものではなく、寝つきが悪い子どもの横で、親はイライラしたり、あきらめたり、工夫を重ねては、挫折の日々を送っています。

その夜も息子はなかなか寝てくれず、私は息子の横でひたすら寝たフリをしていました。私が寝たと思えば、眠くなるはず、という期待を込めて……。心の中では「なぜ、こんな時間になっても息子は眠くないんだ⁉」「私はドロドロに疲れていて、身体も重いし瞬殺で眠れるのに」と思いながらも、「早く眠りなさい！」の厳しいオーラを消して、自分が本当に眠ってしまわないように懸命に寝たフリをがんばっていたのです。

息子の想像超えのラブリーアクション！

そんな私の隣で、「ママ、寝たかな？」と探るような息子の視線を、私は目を閉じながらも全身で感じ取っていました。しばらくすると静寂が訪れ、「おっ！ 息子、寝てくれたか？」と思ったとき、息子が私の顔にそっと顔を近づけてきました。えっ!?

次の瞬間……チュッ……!!

おでこに、小さな唇が触れる感覚。息子は私が「完全に寝た」と判断し、なんとやさしくキスをしてくれたのです。その柔らかさと温かさ、そして、かすかな音。ブワ〜ッと胸の奥底から温かい感情があふれてきて、思わず私は飛び起き、息子をギュッと抱きしめました。

実は、この一連のアクションは、いつも寝る前に私が息子にしてきたことだったのです。息子がそっくり真似して返してくれたことに驚きました。「あぁ、いつも私がしていることを、見てくれていて、ちゃんと覚えてくれているんだなぁ」と親バカ状態ですが、感動してしまったのです。息子が生まれてから約５年、苦労しまくっている寝かしつけですが、心に渦巻いていたボヤキは瞬時に一掃。子育てって不思議なもので、大変なことばかりですが、こういう小さなご褒美というか成長を感じると、イライラが吹き飛ぶことが多いと実感します。

この出来事をXでポストしたところ、3.5万件の「いいね」とコメントをたくさんいただきました。共感のコメントや、「我が家はこんなことあった」とエピソードも教えてくださり、ホッコリしました。

◇『うちは顔面激近で確認したあと、鼻に向かって息を「フゥ〜」っと吹きかけ(歯磨き粉のぶどう臭)、胸に手を当てられていました。母、生きてますよ！』

まさかの生存確認（笑）！ 可愛いですね。お子さんのママへの愛があふれてる…！

◇『今が一番小さい。そう思っていつも小学4年まで大きくなった息子にギューしてます』

そうですよね。自分の目の前にいる我が子、この瞬間の子どもが小さい時期。私も毎日を大切に、ギューしていきます。

◇『うちの息子は朝、起きてほしい時に、ほっぺやオデコにチュってして「おはよ。ママ起きて」って言います。本当大きくならないでー!! でも、大きくなってー!! って毎日葛藤』

なんと！！！！そんなキュンとする起こし方、素敵です。そして、毎日の葛藤もお気持ちすごくわかります…！

今大変でも「明けない夜明けはない」

「子どもは親の鑑」って言いますよね。親が普段からどんな態度で接しているか、どんな言葉を使っているか、どんな表情をしているか。そのすべてを、子どもはよく見ているなぁって感じます。

息子がお友だちとおままごとをしているときにも、私が夫によく投げている言葉や態度が忠実に再現され、ヒヤッとしたり、爆笑したことも（笑）。先日は、靴下を脱ぎ捨てていたパパに息子が、「ちゃんとしいや！」とドヤ顔をしていました。「それ、まんま私やん」でした……（笑）。でも、寝たふりしている私に優しくおでこにチュッとしてくれたときは、イライラや眠さの中でも、私の愛情はちゃんと伝わっているんだなって思えて、とてもうれしい瞬間でした。

子育てを終えた先輩たちは口を揃えて、「子育てはあっという間だった」「大変だったけど本当にあの頃は可愛かった」「もうできないけど、あの頃の子どもたちを抱っこしたい」って言われます。息子が小さかった当時は、「私もそんなふうに思えるときが果たしてくるのだろうか」「子育てって本当に終わりがあるのだろうか」と思ったこともありました。

でも、今、諸先輩たちの言葉に納得しつつあります。「息子を抱っこできるのはあと何回あるんだろうか」と考えてウルウルしちゃうこともありますが、これは息子の成長の結果で、私自身も少しだけ子育てのステージが変わってきた証拠なのかなと思ったりします。きっとまた成長すれば成長したなりに大変なこともあるのでしょうが、変化を喜ぶことも大事だと最近思うようになりました。

だから、今子育てが大変な親御さんたちも、「きっと大丈夫、明けない夜明けはない、お互いにがんばりましょう！」とお伝えしたいです。息子よ、今夜こそ早く寝てくれ！ 結局、息子の寝付きがよくなったわけではなく……、チューでごまかされただけとは言わないで（笑）。きっとこれが子育てというものなのだと思います、ワッショイ！

4歳児の要求を瞬時に解決…保育園の「保育体験」で知った保育士の「神業」