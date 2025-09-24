「これぞ教育」義実家が長期休みに孫を集める理由が話題　3万いいねで賛同の嵐【ママリ】

「素晴らしい理念！」義実家が長期休みに孫を集める“納得の理由”に3万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

くり(@Crystallineazu1)さんの投稿です。お子さんが祖父母の家へ遊びに行くことはありますか？親以外の大人と触れ合うことは、子どもにとって大切な社会経験の一つですよね。いろいろな人と接することで、たくさんの貴重な学びを得ることでしょう。





投稿者・くりさんのお子さんたちが、一週間ほど義実家へお泊まりに行ったそうです。それには、義実家のあるユニークな育児方針が関係しているそうなのですが…？

実は先週の1週間、子供達を義実家に預けていた。

義父母は元教員で「現代の子供達は集団で生活する経験が必要である」という理念のもと、孫という孫を春休みのような長期休みに呼び寄せるのだ。でもこれが本当に良くて、子供達はいとこ同士で過ごす生活が”楽しい”様子。義父母は期間限定で孫達に囲ま↓

れて”癒される”との事。子供を預けた僕たちは夫婦の時間をゆっくり過ごし”心に余裕がうまれた”。

ゲームの持ち込み及びYouTube視聴禁止というルールで午前中は勉強、午後からは広い公園で遊ぶ。夕食後は片付け等をして21時には就寝。1週間後、みんな笑顔になっていた。

｢三方よし｣とはまさにこの事。

集団生活や異年齢(いとこ同士など)との交流は、意識しないとなかなか経験できないかもしれません。家族の中だけ、あるいは同級生との関わりだけでは、学べないこともたくさんありますよね。義実家がそんな貴重な場を提供してくれるなんて、とてもありがたいことです。



この投稿には「すばらしい理念」「一石三鳥！」などのリプライが寄せられました。集団の中で過ごす経験は、子どもたちの成長にとって非常に大切です。育児は決して一人でするものではありません。周りの人々と関わりながら、子どもたちにより良い経験をさせてあげたいものですね。

「俺が…」わが子をベタ褒めされた父、気づいた真実に14万いいね

Dr.ぴぴぴP(@Hematologist_P)さんの投稿です。赤ちゃんを見た人からかけられる言葉の1つに「あら、かわいい。パパ(ママ)にそっくりね」というのがあります。



ある日、職場でわが子をべた褒めされた投稿者さん。褒めてもらった言葉を聞いているうちに、1つの真実にたどり着いたそうですが…？

娘の写真をみた研修医に「激かわですね！！！マジ激かわですよね！！！！」「てか顔一緒ですよね！？」と言われ、俺が激かわであることが判明した。

赤ちゃんは「激かわ」で、お父さんのDr.ぴぴぴPさんとそっくりである。ということは、Dr.ぴぴぴPさんも「激かわ」ということになると繋げて考えた結果、新しい答えにたどり着いたのですね。



この投稿には「言ってることも可愛い」「私の父も産まれたばかりの孫をみんなに『そっくりだ‼️』と言われて『俺ってこんなに可愛いの⁉️」』て喜んでました😂❤️嬉しいですよね😂❤️」「かつて、娘さんの写真を見た看護師に『先生に似てる！めっちゃ似てる！なのになんで可愛いの⁉︎おかしいって‼︎』と叫ばれたドクターがいました」といったリプライがついていました。



わが子が「かわいい」と褒められるのは、うれしいことですよね。しかも、自分にそっくりだと言われれば、何倍もの喜びになるでしょう。赤ちゃんが大きくなって、パパやママに似たすてきな人になってくれたら、さらにうれしいですよね。ほんわかした気持ちになる、かわいらしい投稿でした。

雨の日も癒やされる～！母「持ってくれてありがとね」小さな手に9.3万いいね

こっちゅ☺︎9m🩰(@myfee_sep)さんの癒される投稿です。赤ちゃんを連れての外出は大変ですよね。一方、外出先ならではのかわいらしい1コマに出会えることも。こっちゅ☺︎9m🩰さんは抱っこひもで娘さんとお出かけ中、とっても癒やされるできごとがあったそう。

©︎myfee_sep

©︎myfee_sep

傘もってくれてありがとね

抱っこひもをしながら傘を差していたこっちゅさん。娘さんは小さな手で傘をぎゅっと握り、まるで「持ってあげる！」と言っているかのよう。ママに抱っこされてお出かけはとても楽しそうで、さらに傘も持って大満足な様子が、写真から伝わってきます。



この投稿に「優しい子」「スタイもほっぺたも可愛すぎ」「全部尊い」というコメントがついていました。傘をさしてのお出かけは大変そうですが、こんな風にサポートしてくれたら元気が出そう。かわいさにキュンとくる、癒やしの投稿でしたね。

