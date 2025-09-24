「自分に後悔はないですし、精いっぱいできました。どうしたらいいかわからないです」──2023年世界陸上ブタペスト大会、2024年パリオリンピックで金メダルを獲得してきたやり投げの北口榛花選手（27）。

【写真】東京開催・世界陸上でもコーチであるセケラック氏の姿が

34年ぶりに東京に戻ってきた世界陸上でも金メダルの獲得を期待されたが、9月19日に行われた女子やり投げ予選A組の1番手で投げた北口選手は予選敗退。冒頭のように試合後の彼女は泣き崩れていた。

1投目60メートル31、2投目60メートル38、3投目58メートル80と自動的に予選を突破できるラインの62メートル50を越えられずB組の結果を待っていたが、最終的には全体14位となり、上位12人による決勝進出を逃した。自身のSNSでは、感謝の言葉を綴った。

《ご声援ありがとうございました。決勝には届きませんでしたが、怪我をしたあと1番思い切れたのは皆さんの声援があったからです！1日経って、肘の悪化はなさそうです》（原文ママ）

今年6月に右肘の違和感を訴え、「右肘内側上顆炎」と診断された北口選手。7月の日本選手権は欠場。約2カ月実戦から遠ざかった8月のダイヤモンドリーグ（DL）第13戦では、50メートル93という低調な記録で最下位に。同リーグでの敗因について、スポーツ紙記者が語る。

「やはり怪我での長期離脱により、やりを投げることに一抹の不安がありました。北口選手は右肘内側上顆炎を発症したことにより、やりを全く投げられない状況が長く続き、故障期間中には下半身や体幹の強化に注力していました。

そうした中、8月下旬のダイヤモンドリーグで投げ50メートル。約1週間後の復帰2戦目では、60メートル72と記録を伸ばしましたが、世界陸上でも記録は伸びませんでした。"また肘を痛めてしまうかもしれない"という気持ちを常に抱えながら、今大会に挑んでいました」

一時は"欠場"の2文字も彼女の脳裏によぎったが、最終的には出場を選択した。

「東京で世界陸上が開催され、金メダル獲得候補である北口選手は大会の顔となっていたため出場しましたが、もし海外で世界陸上が開催されていたら出場を辞退していたでしょう」（同前）

今大会は3年連続の世界大会制覇や、世界選手権3大会連続のメダル獲得を目指していたが、その夢は叶わなかった。そして、試合後には長期の休養に入ると明かした。

「とりあえずいったん休んで、もう自分の頭が絶対肘のことを考えないでできる、全ての練習ができるっていうことが一番大事だと思います。

ここで決勝に残れなかったからといって、人生が終わりだというふうには思いませんが、ちょっと長い休みは必要かもしれないです。だけど、強くなってちゃんと戻ってきたいですし、世界大会の借りは世界大会でしか返せないと思っています」

と、シーズン終了を明かした北口選手。

来月（10月18日）には彼女自身がプロデュースを行い、次世代を担う中高生に対して直接指導する陸上教室「はるかなる教室 Supported by JAL」を開催することが決定するなど、オフ期間も日本に滞在しながら肘の様子を見ていくようだ。

次の大きな国際大会は、2027年に中国の北京で行われる世界陸上となり、その翌年にはロサンゼルスでオリンピックが開催される。北口選手はカムバックすることができるのだろうか。前出・スポーツ紙記者が続ける。

「まずは肘を完全に治すことが重要になりますので、やりを投げないで安静にしておかなければいけません。来シーズンに向けて基礎体力の向上を行うトレーニングは継続していくと思いますが、やりを投げ始めるのは昨シーズンを例に挙げると、来春ごろになるでしょう。そこまでに、どれだけ万全の状態になっているのかが、今後のカギを握ります」

2019年から「やり投げ大国」のチェコを拠点として、日本記録（67メートル38）も保持している北口選手。"どうしても超えたい記録"と公言しているアジア記録（67メートル98）の更新を夢みながら、女王復活を目指す戦いを続けていく──。