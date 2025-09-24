朝ドラの次は『沈黙の艦隊』⋯津田健次郎が語る「世界のヤバさは昔から何も変わってない」

放送終了を惜しむ声も多い人気の朝ドラ『あんぱん』では、主人公のメンター的存在の“編集長”こと東海林を演じ、視聴者を大いに沸かせた津田健次郎さん。声優としても俳優としてもで幅広い役を生き、作中ではキーマンとなって話が展開していくことも多い。

作品に出演するたびにその演技力やおとなの魅力がたびたび話題になっている。そんな津田さんの次の出演作として注目を集めるのが、9月26日公開の映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』だ。

本作は漫画雑誌「モーニング」で累計発行部数3200万部を突破する、かわぐちかいじ作の人気漫画を原作にした人気シリーズ最新作。

今回から新キャストとして加わる津田さんが演じるのは、自由な発想で不可能とも捉えられがちな理想を掲げ、強い信念で実現に向け行動する異色の政治家・大滝淳だ。原作、そして映画において重要な役割を担うキャラクターである。

またもやキーマン間違いなし！な津田さんにインタビュー。前編では、意外な素顔にせまりながら、映画の見どころについてもたっぷり聞いた。

ナンバーワンは、やっぱりおはぎとあんこ

今作の大滝淳役をはじめ、NHKドラマ『大奥 シーズン２』の井伊直弼役や『グレイトギフト』の医師・郡司役など、シャープな印象の役柄を演じることも多い津田健次郎さん。

その素顔もやっぱりストイック？と思いつつも、ご本人は甘いものに目がないのだとか。年々長引く夏に終わりを告げ、映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』公開を迎えると“食欲の秋”がやってくる。まずは津田さんが愛する最近のスイーツ事情を尋ねてみた。

津田健次郎さん（以下・津田）「食べる専門で全く詳しくはないんですけど、最近は和菓子が多くなりました。しっかりと甘いのが好きなので、気を遣った甘さ控えめよりも、甘いものをくれ！っていうタイプです（笑）。

最近差し入れで芸術品のようなおはぎをいただいて、それはビジュアルもとっても美しかったですね。あんこがすごく好きで、たまにデパ地下にふらっと寄って、気になる和菓子を買うこともあります。よく行くお店は大人気で混んでいて、品数も多いので、選ぶのが大変なんですけどね（笑）。おはぎとあんこが一番好きです」

ひとり時間には、映画サントラを聴くことが多いですね

『沈黙の艦隊』シリーズの作中では、大沢たかおさん演じる主人公・海江田が艦内でクラシックを好んで聴いている印象的なシーンがたびたび登場する。ベートーヴェンやバッハといった重厚で荘厳な曲が使われており、海江田のカリスマ感をより一層引き立てる。津田さん自身は日常でどのような曲を聴くのだろうか。

津田「昔は歌詞のある曲を聴いたりしてたんですけど、ある時期からものを考えたり何かを書くときには、歌じゃない方がいいなというところに辿り着いて、一度クラシックに行きました。

ただ、クラシックって割と叙情的な部分も大きいので、気持ちが持っていかれるときもあり、『違う違う、今そっちの気分じゃないんだけどな〜』みたいなこともあって（笑）。それからは映画のサントラを聴くことが多いですね。

ハンス・ジマーが昔から好きなんです。中でも一番好きなのは『インセプション』（2010）の『Time』という、ラストの方にかかる曲。じわじわと追い込まれる感じに、程よい暗さがあっていいですね。

この間の来日公演に行けなかったのが悔しくて⋯⋯。ちゃんとチケットをGETできていたんですけど、スケジュールが入ってしまい、残念ながら断念。“なぜ横浜で１回しかやらないのだ！ 名古屋までは行けぬ⋯⋯”みたいな感じだったんですよね。またの機会を待とうと思います。

テンションを上げたいときは、『パルプ・フィクション』（1994）の『Misirlou』とかですね。あれはめっちゃアガりますよね。バコーン！ってアッパーな方にいきたいときにおすすめです。『パルプ・フィクション』は衝撃を受けた作品でした。大好きですし、最高です」

原作と変わらなすぎる現代が絶望的でもあり、リアリティが迫る

いよいよ公開となる『沈黙の艦隊 北極海大海戦』は2023年の映画第１作、さらにそれに続くストーリーが配信ドラマとして多くの視聴者を魅了した『沈黙の艦隊 シーズン１〜東京湾大海戦〜』の続編だ。核を題材に、掲げる理想と国家間の思惑の衝突が描かれる。緊迫した潜水艦バトルは必見だ。

原作の漫画『沈黙の艦隊』は1988〜1996年に「モーニング」で掲載され、社会現象的なヒットに。実は津田さんも原作ファンとのことだが、改めて読み返して感じたことがあるという。

津田「大学生くらいの頃になんの気なしに読んでみたんですよ。どういう作品かもよくわからないまま。そうしたら、リアリティと説得力があって、『世界平和を実現させるための１つの道筋なのかも？』と思えるくらいのすごい作品でした。

登場人物も個性的なキャラクターがずらっと並んでましたし、テーマも壮大で、色々考えさせられる興味深い内容だったんです。時を経て、今回参加させていただくことが決まって、時間の許す限り読み返してみたら、やっぱり面白い作品だなと。

漫画はソ連時代の話なんですけど、世界のヤバさは昔から何も変わってない。戦争もなくなりませんし。世界平和とは一体何か、どうすればそれが実現できるのか、核の放棄はどういう道筋が立てられるのかって、原作が初めて世に出てから、何ひとつ進歩していない。ちょっと絶望的な気持ちになりますけど、同時にリアリティが増してる気がします」

バトル映画だけど、とっても穏やかで淡々とした現場

緊迫した北極海での潜水艦同士のバトルシーンなど、シリアスなシーンが多い本作。撮影現場にもピリピリとした空気が張り詰めていそうだが、実際にはどのような雰囲気だったのだろう？

津田「ベテランの役者さんがずらりで、先輩ばっかりやー！となりました。ご一緒できたのはすごく嬉しかったし、楽しかったですね。

内閣総理大臣・竹上登志雄役の笹野（高史）さんとは初共演だったのですが、『大変だねぇ〜この政治の世界は』『こういうことあるんだろうね〜』と、穏やかにお話させていただきました。

僕が本当に駆け出しの頃に舞台などを拝見していたことをお伝えしたら、『そうなの？ 見てくれてたの？』と。お芝居が達者なのは当然ですけど、お人柄もとっても素敵。重厚さもしっかりあり、でも軽妙さもお持ちで。

江口（洋介）さんもそうでしたし、みなさんほんとに穏やか。バトル映画なのに、すごく穏やかに淡々としたムードでした。

僕は今作からの参加なので、出来上がった空間に入っていくある種の緊張感みたいなものはありましたけど、考えてみたら作中の大滝も同じ立場。そこはそのまんま緊張感を持って臨みました。ベテランの方々とお芝居できるのがすっごく楽しみでしたし、実際楽しかったです」

◇後編「イケボでダンディなのに⋯津田健次郎が「ボク、ポンコツなんです」と語る理由」では、声も容姿も含めて「イケボ」と言われる津田さんが実はポンコツ？ という素顔に迫る。

●津田健次郎

声優業、俳優業を中心に、映像監督や作品プロデュースなど幅広く活躍。声優としての主な作品に、「ゴールデンカムイ」尾形百之助役、「呪術廻戦」七海建人役、「チェンソーマン」岸辺役など。2020年には第十五回声優アワード主演男優賞を受賞。俳優としても評価が高く、「1995〜地下鉄サリン事件30年 救命現場の声」（25）でドラマ初主演。10月スタートの新ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、来年公開予定の映画「恋愛裁判」など出演が相次ぐ。2024年には写真集「ささやき」を発売。オリコンウィークリーチャートで写真集 男性部門１位に輝くなど話題を呼んだ。

