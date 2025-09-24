和歌山県で男性信者のAさん、Bさん２人に自殺をそそのかし、死亡させたなどとして逮捕された自称占い師・濱田淑恵被告。その信者である滝谷奈織（なぽり）被告は自殺ほう助などの罪に、寺崎佐和子被告は有印私文書偽造・同行使などの罪に問われ、それぞれ逮捕・起訴されていた。そして9月10日、滝谷、寺崎両被告の第2回公判が大阪地裁で開かれた。

【写真】「おまえら覚えておけよー」送検される濱田被告。2008年当時に開設していた“異様すぎるホームページ”

信者だった両被告は、"創造主"を自称する濱田被告の強い精神的支配の下にあったといい、濱田被告の指示のもと、入水自殺の幇助や被害者の遺書の偽造などの犯罪に加担した。濱田被告は信者の前で性交してみせるなど、常軌を逸した行為をすることもあったという。

濱田被告に入水自殺を持ちかけられた時、滝谷被告は命令に従い、寺崎被告は断ったという。2人の話の内容からは、濱田被告による異様な支配の様子や、被害者2人の無念が浮き彫りになった--裁判ライターの普通氏がレポートする。【全3回の第3回。第1回から読む】

カルマの清算に2000万円

滝谷被告や寺崎被告ら、信者たちの生活費は、当初、濱田被告のカウンセリングによる収入によるものだった。しかし濱田被告の金遣いの荒さもあり、その後、信者たちは濱田被告の指示のもと、親族らに金を無心することとなった。

寺崎被告によると、「両親や寺崎被告のカルマの清算」などとして2000万円強、その他の用途も併せて合計で約3000万円を濱田被告に上納したという。逮捕時も濱田被告に渡すためとして、1500万円を用意していた。

またその間、技術者として高名であった被害男性・Aさんを中心に、オーディオの会社を設立していた。従業員はみんな信者であり、会社の売り上げは信者たちの生活費となった。後に寺崎被告が代表取締役を務めることとなったが、大型の案件が停止したことにより、事件前より経営は苦しくなっていた。

寺崎被告によると、濱田被告の身体には地球の神が降臨しており、人類と地球のカルマを清算していた。しかし、ある時から濱田被告のパートナー男性の身体に宇宙の神であるエロヒムが入ったことで、カルマの清算ができなくなったという。

弁護人は被告人らが信仰する世界について一つ一つ丁寧に質問していく。一般には理解が難しいと思われる内容であったが、寺崎被告はなんとか伝わるよう詳細に答える。その様子から、濱田被告が説いていた世界観は、確かに被告人らの中にある──あるいはあったのだろうと感じさせた。

そして、自殺に至る経緯について両被告は、濱田被告の言葉をもとに以下のように供述した。

寺崎被告「これまで（濱田被告が）牽引してカルマの清算してきたのに、宇宙の神が（濱田被告のパートナーの身体に）来るのはおかしい。パートナーに入ったエロヒムを壊して、さらに上の神に抗議しよう、と」

滝谷被告「（濱田被告の）パートナーが操られているエロヒムシステムが別次元にある」「私は（システムを）壊そうと思うんだけどついてきてくれる？」

この別次元に行くための方法が自殺であり、濱田被告から共に自殺を持ちかけられた経緯であるいう。滝谷被告は濱田被告の言うことは絶対であったとし、真っ向から受け止めたとしたが、やはり自殺と聞いて即答はできなかった。

しかし、寺崎被告は「全員が死んだら会社はどうなるか」、「海が苦手」などの思いから断った。滝谷被告はその決断に驚いたが、寺崎被告が濱田被告から叱責を受けるなどはなかったという。

コードを繋ぐ3人と、繋がなかった濱田被告

「今日決行します」、「車に乗って飛び込む形なので準備してください」と濱田被告から告げられ、滝谷被告によると「あれよあれよという間に」、AさんやBさんとその心境を話すこともなく、そのときを迎えた。

濱田被告の提案で鎮痛剤を購入したが、車ごと飛び込む場所が見つからないとして、人気がなかった現場の海岸に到着する。

車に積んだマイクのコードは、左から滝谷被告、Bさん、Aさんとお互いに結び合った。濱田被告は誰とも結ばなかった。

検察官からは濱田被告がコードを結ばなかった理由を聞かれたが、「言い方はわからないが、するまでもないというか、立場の違い」などとして、詳細な理由は記憶にないとした。

その後、4人で一歩ずつ海に歩を進めた。誰からか、溺れ始める音を聞き、滝谷被告も水に潜ったり、苦しくて水面から出たりを繰り返した。その際、濱田被告から「恐くなったらお互いに沈め合え」という言葉を思い出した。

弁護人「あなたは誰を沈めようとしたのですか」

滝谷被告「濱田被告です。エロヒムのところに行くのは濱田被告と思ったので」

弁護人「するとどうなりましたか」

滝谷被告「濱田被告は『やめてー』と言って離れていきました。私はそれを自殺を中止する指示と思って、バシャバシャしている二人を止めようとしたが、パニックになっているのか聞き入れてもらえず、どちらかから沈められ気を失いました」

その後、意識を取り戻したのは、なおも海上であったという。滝谷被告は、持っていたリュックを抱えるようにして浮かんでいた状態であったと主張する。濱田被告も近くで浮かんでいたと言い、滝谷被告に気付くと「目を覚ましたか」などと言い、空に向かって「お前ら覚えておけよー」などと叫んだなどと言う。そして、Aさん、Bさんの両名が死亡したことを滝谷被告に告げた。

「何のために命をかけたんだ」

その後、滝谷被告は岸に向かって泳いだ。コードには亡くなった2名が繋がっており、泳げない濱田被告人も自身に掴まらせながらと、弁護人も検察官も「相当、重いのでは？」と質問するほど、にわかには信じがたい状況であったという。

濱田被告が「死亡した」と言ったことを信じ、AさんとBさんに対する救命行為は行わず、遺体も指示通りに海岸に放置した。しかし、滝谷被告にとって大きな存在であったという亡くなった2人のことを想い、「なぜ自分だけが生き残ったのか」という思いになったという。

事件後、濱田被告の口からエロヒムの話は全く出ず、まるでなかったことのようにされたという。それに対し、「何のために命をかけたんだ」と集団に対する反抗心を募らせていったという。しかし、濱田被告と寺崎被告の発案とはいえ、過去に婚姻関係のあったAさんの遺族年金を受け取る書面に嘘の申し込みをした。

滝谷被告に振り込まれた遺族年金は合計で880万円ほどだが、すべて濱田被告の手元に渡った。滝谷被告は「二人の死を利用し金を得る画策している話を聞くのが辛くて、もうこんなところ嫌だ」として、集団を抜ける決意をしたという。

滝谷被告は不正受給であった遺族年金の返金と、今後行われる濱田被告の裁判において求めがあれば証言台に立つことを誓約した。

滝谷被告の求刑は「懲役2年」

検察官は、濱田被告の支配下にある当時でも自身の考えをしっかり持っており、寺崎被告のように断る選択肢がある中で自殺幇助を実行したのは強い非難にあたるなどとして、懲役2年を求刑した。

弁護人は、マインドコントロール下の特殊な世界観の下、荒唐無稽な話を信じてしまう状態であった点、決定的な犯行の準備行為を行ったわけではない点を指摘。すでに集団からは抜けて、深く後悔し、今後の被害回復に努めていく姿勢を見せていることなどを主張した。

滝谷被告は、最後に事件の関与への反省、遺族への謝罪を述べたあと、「私がお手伝いさせていただけることであればさせていただく」などと、今後の事態の回復、事実の究明に向けた関与を誓約した。

寺崎被告については被告人質問が次回期日まで持ち越された。恐らく文書偽造に関連する事件時の様子が質問されると思われる。

滝谷被告の判決は10月末に言い渡される。複雑怪奇な事情の事件の全体像が徐々に明らかになってきたが、本丸である濱田被告の初公判の日程はまだ決まっていない。

（了。第1回から読む）

◆取材・文／普通（裁判ライター）