やわらかいデザインにも好感

プレリュードが24年ぶりに復活を果たしてから4日後の9月8日、同じホンダがハンズフリーパーソナルモビリティ『UNI-ONE（ユニワン）』の事業発表会を行った。

【画像】事業内容を発表！ホンダのハンズフリーパーソナルモビリティ『UNI-ONE（ユニワン）』 全6枚

事業発表会と銘打っているのは、UNI-ONE自体は2022年に発表されており、翌年の『ジャパンモビリティショー2023』で展示や試乗の場も設けられているからだ。



ホンダがハンズフリーパーソナルモビリティ『UNI-ONE（ユニワン）』の事業発表会を開催。試乗車は東京2025世界陸上配備仕様のカラーリングだ。 森口将之

僕は2022年度のグッドデザイン賞にUNI-ONEが応募してきたとき審査委員だったので、そのときに初めて触れることができた。

特別な操作なしに、体重移動だけで行きたい方向に進むことができるのは画期的だったし、高度なテクノロジーが内蔵されていることを良い意味で感じさせない、やわらかいデザインにも好感を抱いた。

グッドデザイン賞は生活用品から地域の取り組みまで、国内外のあらゆるモノやコトを対象とする、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨のしくみで、応募総数は5500件前後にもなる。

その中からUNI-ONEは、20件だけが選ばれる金賞に輝いたのだから、モビリティ以外の専門家からも高く評価されたことが理解できるだろう。

その完成度の裏にあるのは、ホンダが30年以上前から、モビリティロボットの研究開発を行ってきたという歴史だ。その成果はこれまでも2009年の『U3-X』、2013年の『UNI-CUB』などで披露されてきた。

後者の進化版『UNI-CUBβ』は、米国のロックバンド『OK Go』のミュージックビデオに起用され、YouTubeではわずか半日で100万回再生を記録するなど話題になったことを、覚えている人もいるだろう。

もちろんこれらのモビリティには、ホンダがその前から研究を始め、ASIMOとして世に送り出されたロボット技術が反映されていることは言うまでもない。もちろん今回のUNI-ONEも、である。

ASIMOの経験も反映

メカニズムの特徴としてはまず、乗降のためのローポジションと、移動のためのハイポジションがある点が挙げられる。乗り降りのしやすさと、歩いている人との目線の近さを両立したもので、スイッチ操作で昇降する。

続いては前後方向だけでなく左右方向にも駆動する、ホンダオムニトラクションホイールシステムが挙げられる。さらにハイポジションではこの２輪のホイールのみで自立するので、歩行するときのバランスの取り方をもとにした、人協調バランス制御を織り込んだ。こちらについては、ASIMOの経験も反映したそうだ。



ハイポジションでは目線が歩行者に近くなる。 森口将之

よって坂道でも、通常の電動車いすとは違い、垂直姿勢を保ったまま上り下りするという、人間に近い姿勢を取る。傾斜角度は10度まで大丈夫だそうで、通常のスロープは問題なくクリアできる。

この日はプレゼンテーションの後、試乗もできた。初めてUNI-ONEに乗る人も多かったようだが、戸惑うことなくスムーズに移動しているようで、ボタンやレバーなどの操作系を持たず、歩くときの重心移動によって動かすという考え方が、直感的に受け入れられているように思えた。

安全面では、システム異常時に自動的にローポジションになる機構が特筆できる。試しに走行中、わざと上体を大きく左右に揺らしたら、安全機構が働いてローポジションに切り替わり、停止した。これなら転倒などの事態は防げそうだ。

2022年の発表時からの改良点もあって、本体がやや小型になったこと、スマートフォン状の情報機器が取り付けられたことなどがある。後者は通信機能も内蔵していて、ARグラスとの連携で、アミューズメントマシンとしても活用できるそうだ。

パーソナルモビリティならではの面白さ

そんなUNI-ONEではあるが、これまでは販売に関する情報はなかった。それが明らかになったのが9月8日の発表会だった。

プレゼンテーションでまず印象的だったのは、UNI-ONEはラストマイルの移動を担当するのではなく、目的地で利用するモビリティという位置付けだった。



事業責任者の中原大輔氏とサンリオエンターテイメント小牧亜矢氏。 森口将之

しかも利用するのは来場者だけではなく、目的地で働いている人も含まれる。清掃や配達、警備などのスタッフ負荷を軽減することも想定しているのだ。UNI-ONEは手を使わずに移動可能なので、乗りながらの作業も可能になる。

ただし発表前に移動用小型車の認定は取得しているので、時速6km以下で歩道の通行はできる。

さらにホンダでは、ボーダレスな社会をUNI-ONEで創ることを目標のひとつに掲げている。そのために、下肢が不自由な人たちに業務で活用してもらう実証を重ねてきており、リハビリトレーニングでは身体機能の改善促進が確認できたという。

こうした立ち位置ゆえ、個人向けの販売はしない。3年あるいは6年の長期サービス契約と、1日ごとの短期レンタル契約があり、前者は3年1〜9台で月12万円/台、6年10台以上で月8万円/台など。短期レンタルは1日5.5万円となっている。

すでに導入が決まっている企業や医療法人は10ヵ所あり、発表会ではサンリオエンターテイメントが紹介された。同社が運営する施設のひとつ、大分県のハーモニーランドで、まずスタッフ用として約10台を入れるという。

生産台数は５年間で1000台。レンタル料金から想像しても高価なプロダクトであり、少し前にダイハツから発売されたeスニーカーとは思想からして大きく違っていることがわかる。

でもそれが、発展途上にあるパーソナルモビリティならではの面白さだ。成熟しきった軽自動車では、ここまでメーカーの色をはっきり出すのは難しい。その点、独創的なエンジニアリングを盛り込んだUNI-ONEは、ホンダらしさが濃厚に凝縮した1台に感じられた。