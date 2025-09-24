HIPSHOP×ONE PIECE♡史上最大162種の新コラボコレクション登場

日常を鮮やかに彩るアンダーウェアブランド【HIPSHOP】と、世界中で愛されるTVアニメ『ONE PIECE』のコラボレーション第二弾が登場！2024年に114種類を展開し話題となったシリーズは、今年7月にさらに拡大。そして今回、新たに24種が追加され、史上最大の162種類にパワーアップしました。お気に入りのキャラクターを纏って、毎日をもっと楽しく過ごしてみませんか？

全162種類！圧巻のデザインラインナップ

HIPSHOP ONE PIECE Series PACKAGE

HIPSHOP ONE PIECE Series BACK STYLE - MONKEY.D,LUFFY GEAR COLLECTION

HIPSHOP ONE PIECE Series BACK STYLE - FIVE ELDERS

「HIPSHOP ONE PIECE Series」は、大人サイズM・L・LLに加え、キッズサイズ110・130まで展開。価格は大人用2,800円（税込）、キッズ用2,500円（税込）です。

速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を使用し、さらりと快適な肌触りが魅力。アンダーウェアとしてはもちろん、スポーツやフィットネスのアクティブウェアにも最適です。

今回追加された「ルフィ ギアコレクション」や「五老星」デザインはファン必見！

SNS人気クリエイターmacotoとMIESROHE初コラボ！秋の新作ワンピ

親子でお揃い＆飾って楽しめる新展開

HIPSHOPとしては初の試みとなる、キッズサイズの「麦わらの一味集合デザイン」が登場。親子でお揃いコーデを楽しむこともできるのが嬉しいポイントです。

HIPSHOP ONE PIECE Series ACRYL STAND

HIPSHOP ONE PIECE Series SHOPPER

また、ボクサーパッケージをそのまま飾れる「HIPSHOP ORIGINAL BOXER ACRYL STAND」もラインナップ。

お気に入りキャラクターを身につけるだけでなく、インテリアとしても楽しめる新しい形のコレクションになっています。

PROVISION.inc

HIPSHOP ONE PIECEで毎日をもっと楽しく

HIPSHOP ONE PIECE Seriesは、“はこう・かざろう・たのしもう”をコンセプトに、インナーの枠を超えて日常を彩る特別なアイテム。店頭では圧巻の162種類が並び、見ているだけでワクワクする空間に。

購入特典として、2ndコレクション限定の“FOUR EMPERORS SHOPPER”も用意されています（なくなり次第終了）。大好きなキャラクターと一緒に、毎日の冒険をもっと輝かせて♡