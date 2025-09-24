目に入れても痛くない……可愛い孫の存在。そんな孫のために、といわれたら、ちょっとくらいは無理をしてしまうものです。しかし無理が続くと、老後に影響を与えることも珍しくはありません。

かわいい孫のためなら…月5万円の仕送りが始まった日々

「お母さんのおかげで、あの子も本当に喜んでるわ」。受話器の向こうで弾む娘の声が、なによりの喜びでした――。

都内で一人暮らしをする中本良子さん（73歳・仮名）。夫に先立たれて15年。今は遺族年金と合わせて月15万円ほどの年金の範囲で暮らせるように努力し、大きな出費が必要なときは、夫婦でコツコツ貯めた1,700万円を取り崩して、慎ましくも穏やかな日々を送っていました。

そんな良子さんの生活に変化が訪れたのは、6年前のこと。一人娘の明子さん（45歳・仮名）夫婦から、一人息子の翔太くん（仮名）の中学受験について相談を持ちかけられたのがきっかけでした。

「翔太を、できれば私立の中学に入れてあげたいの。でも、うちの収入だけだと少し厳しくて……。お母さん、少しだけ援助してもらえないかしら」

月々5万円ほどの援助が欲しいという娘夫婦の申し出に、良子さんは一瞬、自身の生活のことが頭をよぎりました。しかし、「かわいい孫のためなら」という思いが、その不安をすぐに打ち消します。成績優秀で、少し照れ屋な翔太くんの笑顔が目に浮かびました。

「ええ、もちろんよ。翔太のためだもの」

二つ返事で引き受けた良子さんの、新たな「節約生活」が始まりました。毎月5万円の仕送りは、年金暮らしの身には決して小さな額ではありません。食費を切り詰め、以前は「美味しそう」と気軽に手にしていた大好物の和菓子を我慢することが増えました。趣味の旅行や友人との会食も断ることが増えました。それでも徐々に減っていく預金通帳の残高に、やはり将来の不安が大きくなっていきます。しかし、明子さんから定期的にかかってくる電話が不安を打ち消してくれます。

「今日、翔太が部活でレギュラーになったのよ！」

「テストの成績が上がったって、先生に褒められたみたい」

孫の成長を知らせる娘からの報告を聞くたびに、良子さんは「仕送りしてよかった」と心から思ったといいます。

月15万円の年金生活…「老後破綻」の現実味

孫の学費援助を始めてから6年。あれほどあったはずの貯金は、気づけば1,000万円を切るまでに減っていました。翔太くんの高校卒業が目前に迫ったある日、良子さんは言いようのない不安に駆られていました。

そんな矢先、明子さんから明るい声で電話がかかってきます。「お母さん、いつもありがとう。翔太も無事に卒業できそうよ」。感謝の言葉に良子さんの心も和みます。しかし、その直後に続いた「まさかの一言」に、良子さんは血の気が引く思いをしました。

「それでね、相談なんだけど。大学も、本人の希望で私立になりそうなの。これからも、お母さんの援助をお願いしたんだけど……」

ここで断れば、孫の進学の道を閉ざしてしまうかもしれない。しかし、このまま援助を続ければ、自身の老後はさらに不安定なものになってしまう。受話器を握りしめたまま、良子さんは言葉を失ってしまいました。

厚生労働省『令和6年 国民生活基礎調査』によると、公的年金を受給している高齢者世帯において「所得の100％が年金」という世帯は、43.4％。「80〜100％」という世帯も合わせると6割弱になります。一方で、昨今の物価高のなか、年金の受給額は目減りしており、年金が頼りの高齢者の生活は厳しさを増しています。

また、教育費の負担も年々大きくなっています。文部科学省『令和3年度子供の学習費調査』によると、私立中学校で3年間にかかる学習費の総額は約320万円、私立高校（全日制）では約315万円にもなり、6年間では総額600万円を超えます。さらに私立大学の4年間の平均学費は、文系で約400万円、理系で約540万〜550万円程度。一般家庭には大きな負担となるため、親を頼りたくなるのも仕方がないかもしれません。

しかし、良かれと思って始めた孫への援助が、自身の首を絞める結果になりかねない現実。家族間の金銭援助では、援助する側とされる側の間に、認識のズレが生じがちです。特に教育費のような長期にわたる援助の場合、「いつまで」「いくらまで」という明確なルールを事前に家族全員で話し合っておくことが、悲劇を避けるためには不可欠です。

また教育費の援助をする場合、税金にも気を配りたいものです。年間110万円までの贈与は原則非課税。さらに祖父母など直系尊属から30歳未満の子や孫へ教育資金を一括で贈与する際に、最大1,500万円までが非課税となる特例制度もあります。暦年贈与の基礎控除110万円とは別枠で活用できるため、計画的な資産移転の手段として注目されています。利用するには、金融機関で専用の「教育資金口座」を開設し、所定の非課税申告を行います。教育資金を支払った後、その領収書等を提出することで口座から資金を引き出す仕組みです。本制度の期限は令和8年3月31日まで。次世代へのサポートを考えるうえで、押さえておきたい制度のひとつといえるでしょう。

［参考資料］

厚生労働省『令和6年 国民生活基礎調査』

文部科学省『令和3年度子供の学習費調査』

国税庁『祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし』