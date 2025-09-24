農作物などに被害を与える特定外来生物「タイワンリス（クリハラリス）」の駆除を進める神奈川県鎌倉市は今夏、捕獲に関する情報を紹介する「鎌倉市タイワンリスニュース」を発刊した。

捕獲従事者らに、タイワンリスの生態や上手な捕獲法などの情報を提供し、被害拡大防止を図る。不定期だが年２回程度の発行を目指すという。（菊池裕之）

檻を貸し出し

タイワンリスは、台湾や東南アジア原産の外来種で体長は尾を含めて４０センチほど。神奈川県内では三浦半島で野生化がはじまり、現在は横浜市や川崎市でも生息が確認されている。農作物被害のほか、樹皮を剥いで樹木の枯死につながったり、電話線をかじったりする事例もあるという。

鎌倉市は２０００年度から、農作物や果樹などにタイワンリスの被害を受けた市民に捕獲檻（おり）を貸し出している。０５年に外来生物法の特定外来生物に指定されて以降は、市の防除実施計画に基づき、捕獲従事者証を発行し、檻による捕獲と駆除を行ってきた。

市内の捕獲数は徐々に増えていたが、２３年度から急増。前年度から倍増の２８６１匹に上り、２４年度も２２０２匹に。今年度も前年度を上回るペースで捕獲が続く。捕獲したリスは委託業者が回収するが、処理費は過去２年度とも当初予算では足りず、補正予算で増額した。市環境保全課は「山の果樹の実りに合わせて、捕獲数は隔年で増減を繰り返すと言われていたが、その傾向が崩れてきた」と警戒する。

有効な餌

このため、上手に捕獲するための情報などを発信しようと、ニュースの発刊を決めた。７月に出た第１号はＡ４判４ページ。年間捕獲数の推移や地区別の捕獲数のほか、有効な餌などを紹介。落花生を使うことが多かったが、市ではオリーブオイルを数滴垂らした食パンを薦めており、市有地に設置した檻にはかりんとうを使っているという。また、捕獲歴の長い市民のインタビューも載せた。

ニュースは捕獲従事者２５２人に郵送したほか、市の公式サイトにも掲載。同課は「２５年間、捕獲用の檻を貸し出してきた中で得られた、うまく捕るための情報をお伝えしていきたい。捕獲数を増やすための参考にしてもらえれば」と話している。

ピーナッツ

ニュースの第１号では、捕獲歴１０年以上で、昨年度は９６匹ものリスを捕まえた市民に秘訣（ひけつ）を聞いている。

檻は、リスの動線を観察した上で、庭の木２か所とブロック塀の上の計３か所に設置。毎月の捕獲数などを記録に残して自分なりに分析しており、数が減ってきたら檻の場所を適宜変えているという。

餌として使っているのは殻付きのピーナツ。ポケットに入れて持ち歩き、毎日数回の見回りの際に交換することも。ブロック塀上の檻の周辺には、撒（ま）き餌としてすり潰したバターピーナツも散らばせている。「匂いにひかれてリスが入りやすくなる」という。