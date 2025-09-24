アニメ「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Editionが、MBS/TBS系全国28局ネット「日5」枠にて10月12日17時より放送開始となる。最速配信はTVer・MBS動画イズムにて放送終了後より実施される。

本作は平凡な中学2年生・鹿目まどかと転校生・暁美ほむらの出会いから始まる魔法少女の物語。2012年に公開された劇場版「[前編]始まりの物語」と「[後編]永遠の物語」を、全11話のTVシリーズとして再編成している。

なお、お笑い芸人・狩野英孝さんによる副音声コメンタリーの実施も決定。副音声は本編と同じくTVerでも配信される。

「「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition」詳細

・放送開始日：10月12日より毎週日曜17時～

・放送局：MBS/TBS系全国28局ネット「日5」枠

・最速配信：TVer・MBS動画イズムにて放送終了後より

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project