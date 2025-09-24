アニメ「らんま1/2 第2期」が、日本テレビ系にて10月4日24時55分より放送開始となる。最速配信はNetflixにて放送直後より独占配信が実施される。

本作は高橋留美子氏による格闘ラブコメディーマンガの“完全新作的”アニメ。制作はMAPPAが担当しており、第1期は2024年10月から放送された。

また、キャストは第1期から続投となり、追加キャラクターは関俊彦さんがムース、名塚佳織さんが久遠寺右京、井上和彦さんが八宝斉、真山亜子さんがコロン、石田彰さんが五寸釘光を演じる。

さらにOPテーマは水曜日のカンパネラ「ウォーアイニー」、EDテーマはにしな「パンダガール」に決定している。

「らんま1/2 第2期」詳細

・放送開始日：10月4日より毎週土曜24時55分～

・放送局：日本テレビ系

・最速配信：Netflixにて放送直後より独占配信

□「らんま1/2 第2期」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ「らんま1/2」第2期 第2弾PV】【「らんま1/2 第2期」あらすじ】

早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。

しかし乱馬にはある悩みが…。

中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、

水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた！？

乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕！

(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会