「らんま1/2 第2期」10月4日より放送開始！ 新キャラも続々登場【#秋アニメ2025】新キャストは関俊彦さんや名塚佳織さん
放送開始日：10月4日より毎週土曜24時55分～ 放送局：日本テレビ系 最速配信：Netflixにて放送直後より独占配信
早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。
アニメ「らんま1/2 第2期」が、日本テレビ系にて10月4日24時55分より放送開始となる。最速配信はNetflixにて放送直後より独占配信が実施される。
本作は高橋留美子氏による格闘ラブコメディーマンガの“完全新作的”アニメ。制作はMAPPAが担当しており、第1期は2024年10月から放送された。
また、キャストは第1期から続投となり、追加キャラクターは関俊彦さんがムース、名塚佳織さんが久遠寺右京、井上和彦さんが八宝斉、真山亜子さんがコロン、石田彰さんが五寸釘光を演じる。
さらにOPテーマは水曜日のカンパネラ「ウォーアイニー」、EDテーマはにしな「パンダガール」に決定している。
「らんま1/2 第2期」詳細
・放送局：日本テレビ系
・最速配信：Netflixにて放送直後より独占配信
□「らんま1/2 第2期」の放送・配信情報ページ【TVアニメ「らんま1/2」第2期 第2弾PV】 【「らんま1/2 第2期」あらすじ】
しかし乱馬にはある悩みが…。
中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、
水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた！？
乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕！
(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会