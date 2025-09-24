アニメ「ワンパンマン 第3期」が、テレ東系列ほかにて10月5日23時45分より放送開始となる。

本作はONE氏が原作、村田雄介氏が作画を手掛けるバトルマンガが原作。TVシリーズの第2期は2019年4月から7月にかけて放送された。

第3期ではS級ヒーローたちが集まり、人質奪還のために怪人協会のアジトへの突入作戦を練る。その一方、“人間怪人”ガロウは怪人協会のアジトで目を覚ます。

また、放送初回の10月5日には深夜24時45分から特番「一撃でわかる！TVアニメ『ワンパンマン』第2期マジ振り返り！」も放送。第1期第1話に登場したワクチンマン役の中尾隆聖さんがナレーターを務め、第2期の内容を30分で紹介する。

「ワンパンマン 第3期」詳細

・放送開始日：10月5日より毎週日曜23時45分～

・放送局：テレ東系列ほか

・最速配信：未定

□「ワンパンマン 第3期」の放送・配信情報ページ

【アニメ『ワンパンマン』第3期PV第1弾】【「ワンパンマン 第3期」あらすじ】

趣味でヒーローを始めた男、サイタマ。

3年間の特訓により、

あらゆる敵を一撃で倒す無敵のパワーを手に入れた彼は、

ひょんなことから弟子となったジェノスと共に、

職業としてのヒーローが所属する

組織・ヒーロー協会に入り、日々活動している。

そんなある日、

突如現れた怪人協会を名乗る怪人達に

幹部の子供を人質に取られてしまったヒーロー協会。

S級ヒーロー達が集まり、

人質奪還のために怪人協会のアジトへの

突入作戦が練られる。

一方、ヒーロー達との戦いの最中怪人協会に連れ去られた

“人間怪人”ガロウは、そのアジトで目を覚ます。

(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部