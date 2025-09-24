アニメ「劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編」が、全国劇場にて10月より上映される。公開日は前編が10月10日、後編が10月31日の予定となっている。

本作は野田サトル氏が「週刊ヤングジャンプ」で連載していたマンガが原作。2026年1月から放送されるTVシリーズ最終章の劇場先行版となる。

「札幌ビール工場編」では杉元佐一が土方歳三と協力する道を選択し、連続娼婦殺害事件を起こした脱獄囚の待ち伏せ作戦を実行。しかしそこに宇佐美上等兵や脱獄囚の上エ地圭二までもが姿を現し、状況は混迷を極めていく。

主題歌はAwich×ALI「黄金の彼方」に決定。また10月12日には、出演キャストが集合する「公開記念舞台挨拶」とその生中継（ライブビューイング）が実施される。

「劇場先行版「ゴールデンカムイ」札幌ビール工場編」詳細

・上映開始日：【前編】10月10日～

【後編】10月31日～

・最速配信：未定

□「劇場先行版「ゴールデンカムイ」札幌ビール工場編」の放送・配信情報ページ

【劇場先行版「ゴールデンカムイ」札幌ビール工場編 本予告】【「劇場先行版「ゴールデンカムイ」札幌ビール工場編」あらすじ】

杉元とアシリパの旅はクライマックスへ!! アイヌから奪われた金塊を巡る生存競争サバイバル、最終章に突入ッッ!!!

樺太から帰還した杉元佐一とアシリパは、白石由竹と共に金塊探しの旅を再開。

その最中に遭遇した脱獄囚の海賊房太郎と手を結んだのち、新たな標的とした脱獄囚の上エ地圭二の足取りを追って札幌へと向かう。

だが、同地ではすでに宇佐美上等兵と菊田特務曹長からなる第七師団の斥候に加えて土方歳三の一味が連続娼婦殺害事件を起こした別の脱獄囚の捜索を進めていた。

杉元と土方の間で早くも一触即発の事態が生じるも、第七師団に金塊が渡ることだけは避けたい両者は協力する道を選択。

連続殺人の次の現場が札幌ビール工場との情報を掴み、待ち伏せ作戦を実行に移す。

ところがそこに宇佐美たちや上エ地までもが姿を現し、状況は混迷を極めていく！

(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会