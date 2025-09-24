【秋の食卓に彩りを】栄養たっぷり秋野菜レシピ8選〜副菜からメインまで大活躍間違いなし！
いよいよ実りの秋。野菜が次々と旬を迎え、一年でいちばん味わい豊かな季節がやってきました。今回は、そんな秋野菜を存分に楽しめるレシピ8選をご紹介。
ジューシーなお肉や新鮮な魚と組み合わせた主役級の一皿から、野菜の魅力を引き立てた人気メニューまで、バラエティ豊かにラインアップ。献立に迷ったときや、副菜をもう1品プラスしたいときに、ぜひ参考にしてみてくださいね。
■【食べ応え抜群のおかずに】秋野菜のレシピ3選
秋野菜とキノコを鶏肉と一緒に焼き上げた一品です。まずはオーブンを予熱するのをお忘れなく。鶏もも肉の下味付けやニンジンの型抜きは、お子さんと一緒に作業するのも楽しいですよ。ニンジンはモミジやイチョウの型を使うと、グッと秋らしさがアップします。
ゴロゴロと乱切りにした野菜が食べ応え抜群のみそ炒め。肉はささ身を使用するのでヘルシーです。練りゴマ＆みそ入りの調味料で、こっくりとした味わいに仕上げます。野菜はあらかじめ電子レンジ加熱しておくことで、調理時間を短縮できますよ。
鮭と秋野菜を白ワインで蒸し上げる、秋の味覚たっぷりの一皿。鮭の旨味が広がり、塩コショウだけで味がばっちり決まるのも魅力です。タイムやオレガノを入れて蒸すと、鮭の臭みを消すことができます。ただし、タイムは香りが強いので、量は控えめにしましょう。
■【E・レシピでおいしい！を多数獲得】秋野菜の殿堂入り・絶品レシピ5選
パリパリとした食感と香ばしさで、あっという間に完食必至のゴボウの唐揚げ。ゴボウが苦手なお子さんもおやつ感覚で食べられますよ。調味料はビニール袋の中でからめると、洗い物が少なくなってラクちんです。
里芋の煮物は、ほっこりとしたどこか懐かしい味。鶏肉を入れることで旨味と食べ応えが格段にアップします。落とし蓋をして弱めの中火でじっくり煮込みましょう。仕上げにサヤインゲンを散らすと鮮やかな緑色が加わり、見た目がパッと明るくなりますよ。
シャキシャキとしたレンコンが、もちもちの一品に大変身！ 甘じょっぱい味付けとバターの香りがたまらないおいしさです。レンコンは、すりおろした後に軽く水気をきってから塩・片栗粉を加えると生地のまとまりがよくなります。
だしじょうゆとかつお節がやさしく香る、チンゲンサイのお浸しです。シャキッとした食感を残すため、チンゲンサイは手早く茹でましょう。冷やして味をなじませることで、より深みのある味わいに。後味さっぱりで口直しにもぴったりですよ。
季節の彩りを楽しめる、野菜たっぷりの焼き浸しです。野菜は揚げずにゴマ油で焼くことで、カロリー控えめになります。火の通りにくいカボチャとナスはじっくり焼き、ピーマンは最後にサッと炒めて彩り良く仕上げましょう。
■旬の野菜で季節の変わり目を乗り切ろう！
疲労回復に役立つビタミンCが豊富なレンコン、血行を促進して体を内側から温める働きのあるカボチャなど、秋野菜には季節の変わり目に頼れる栄養素がたっぷり詰まっています。
厳しい暑さの名残や、一日の寒暖差による体の疲れが現れやすい時期。ご紹介したレシピで秋野菜を食卓に取り入れながら、健やかな体作りを目指しましょう。
(Lily-bono)
■【E・レシピでおいしい！を多数獲得】秋野菜の殿堂入り・絶品レシピ5選
ゴボウの唐揚げ
パリパリとした食感と香ばしさで、あっという間に完食必至のゴボウの唐揚げ。ゴボウが苦手なお子さんもおやつ感覚で食べられますよ。調味料はビニール袋の中でからめると、洗い物が少なくなってラクちんです。
ごはんがすすむ 里芋と鶏肉のシンプル煮
里芋の煮物は、ほっこりとしたどこか懐かしい味。鶏肉を入れることで旨味と食べ応えが格段にアップします。落とし蓋をして弱めの中火でじっくり煮込みましょう。仕上げにサヤインゲンを散らすと鮮やかな緑色が加わり、見た目がパッと明るくなりますよ。
レンコンもち
シャキシャキとしたレンコンが、もちもちの一品に大変身！ 甘じょっぱい味付けとバターの香りがたまらないおいしさです。レンコンは、すりおろした後に軽く水気をきってから塩・片栗粉を加えると生地のまとまりがよくなります。
チンゲンサイのおかかがけ
だしじょうゆとかつお節がやさしく香る、チンゲンサイのお浸しです。シャキッとした食感を残すため、チンゲンサイは手早く茹でましょう。冷やして味をなじませることで、より深みのある味わいに。後味さっぱりで口直しにもぴったりですよ。
大量消費にも！ なすとかぼちゃの焼き浸し
季節の彩りを楽しめる、野菜たっぷりの焼き浸しです。野菜は揚げずにゴマ油で焼くことで、カロリー控えめになります。火の通りにくいカボチャとナスはじっくり焼き、ピーマンは最後にサッと炒めて彩り良く仕上げましょう。
■旬の野菜で季節の変わり目を乗り切ろう！
疲労回復に役立つビタミンCが豊富なレンコン、血行を促進して体を内側から温める働きのあるカボチャなど、秋野菜には季節の変わり目に頼れる栄養素がたっぷり詰まっています。
厳しい暑さの名残や、一日の寒暖差による体の疲れが現れやすい時期。ご紹介したレシピで秋野菜を食卓に取り入れながら、健やかな体作りを目指しましょう。
