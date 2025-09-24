ネバネバ食材で胃を守る！ 食欲不振・吐き気の対策ポイント【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

空腹なのに食欲がわかない吐きたいのに吐けないときの食材

水分不足の胃の炎症にはネバネバ食品を

「お腹はすいているのに食欲がわかない」「吐き気はするけど嘔吐できない」。こんな症状がたびたび見られる人は、体内の水分不足が不調の原因かもしれません。潤い不足から胃の粘膜の働きや胃液の分泌が低下し、胃が炎症を起こしている可能性があります。

好んで辛いものを食べる人に多いほか、加齢で体内の水分量が減少することで発症する人もいます。このタイプは唾液の分泌が減って口が渇くため水分を欲しがりますが、冷たい水分は炎症を悪化させる場合があるので注意してください。

症状の改善をめざすなら、何より胃に潤いを与える食材を積極的にとりましょう。その代表は「ネバネ食材」です。納豆やめかぶ、オクラやれんこん、長いもなどを料理にアレンジしましょう。

もうひとつのおすすめは、たんぱく質と緑黄色野菜の組み合わせ。たんぱく質は胃粘膜の修復に欠かせない材料であり、緑黄色野菜は胃酸の分泌抑制と胃粘膜の保護に働くため、この２つがタッグを組めば健康な胃をくる理想的な献立が生まれます。ただし、たんぱく質のとり過ぎは胃酸の分泌を増やし、逆流性食道炎のリスクを高める可能性も。バランスのとれた食事が肝心です。

たんぱく質なら消化のよい白身魚、豆腐、鶏のささみ、緑黄色野菜ではほうれん草、ブロッコリー、かぼちゃ、にんじんなどがおすすめです。

胃の粘膜をつくってくれるネバネバ食材がおすすめ

ネバネバした食材に含まれる成分には、胃の粘膜を保護して胃酸から守る働きがあります。消化にいい食材も多いので積極的に食べましょう。

※大量に食べることはイメージしていません。

また、胃がかなり弱っている場合は「食物繊維」が豊富な食材は控えましょう。

たんぱく質×緑黄色野菜で胃粘膜を守る

