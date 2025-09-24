「リゾットは手間がかかりそう…」と敬遠していませんか？ 実は、レンジやフライパンだけで簡単に作れるリゾットもたくさんあるんです。今回は、E・レシピで人気の時短リゾットをランキング形式でご紹介。テレワークのランチや、おしゃれなディナーにぜひ作ってみてくださいね。【1位】ポタージュスープごはん洗い物も調理時間も最小限に抑えた、お手軽リゾットが堂々の1位。マグカップに材料を混ぜ、レンジで加熱するだけで完成です。コーンスープの素とチーズのしっかりした味で、塩コショウは控えめでも十分。忙しい日のランチや夜食にうってつけです。







【材料】（1人分）



ご飯 160g

コーンスープの素(市販品) 1袋

水煮コーン(冷凍) 大さじ 2

ピザ用チーズ 15g

塩コショウ 少々

牛乳 80~100ml

ドライパセリ 少々



【作り方】



1、マグカップにドライパセリ以外の全ての材料を入れる。







2、ラップをして電子レンジで2分加熱してよく混ぜ、ドライパセリを振る。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。







【材料】（4人分）



カボチャ 1/8個

シメジ 1袋

玉ネギ 1/2個

お米 1合

バター 20g

カレー粉 大さじ 1~2

白ワイン 80ml

<スープ>

水 600ml

カレールウ(市販品) 30g

コショウ 少々

粉チーズ 大さじ 4



【下準備】



1、カボチャは種とワタを取り、1cm角に切る。







2、シメジは根元を切り落とし、小房に分ける。



3、玉ネギは粗みじん切りにする。



4、＜スープ＞のカレールウは細かく刻んでおく。鍋に水600mlを沸かし、カレールウを加えて溶かしておく。



【作り方】



1、フライパンにバターを熱し、玉ネギ、シメジを加えて炒める。玉ネギが透き通ってきたら、カレー粉、お米を加えて炒め合わせる。







2、お米が半透明になったら、白ワインを注ぎ、強火で水気を飛ばすように手早く炒め、カボチャを加えてさらに炒め合わせる。







3、＜スープ＞を200mlずつ、2回に分けて加え、水気を飛ばしながら強火で炒める。







4、残りの＜スープ＞200mlを入れ、蓋をして弱めの中火で8〜10分ときどき混ぜながら煮る。コショウで味を調える。







5、最後に粉チーズを加えて全体に混ぜ合わせ、器に盛る。お好みで分量外の粉チーズを振る。



【材料】（4人分）



カキ 1パック

トマト 2個

お米 1合

玉ネギ 1/2個

バター 20g

白ワイン 80ml

<スープ>

水 600ml

固形スープの素 2個

塩コショウ 少々

粉チーズ 大さじ 4

イタリアンパセリ 適量



【下準備】



1、ボウルに水を入れ、カキを網に入れてボウルに重ねてやさしく振り洗いし、水気を拭き取る。



2、トマトはヘタをくり抜いて熱湯につけ、皮が破れたら冷水に取り、水気をきって皮をむいてザク切りにする。







3、玉ネギは粗みじん切りにする。



4、＜スープ＞の材料は合わせて、固形スープの素を煮溶かしておく。



【作り方】



1、フライパンにバターを熱し、玉ネギを加えて炒める。玉ネギが透き通ってきたら、お米を加えて炒め合わせる。







2、お米が半透明になったら、白ワインを注ぎ、強火で水気を飛ばすように手早く炒め、トマトを加えてさらに炒め合わせる。







3、＜スープ＞を200mlずつ、2回に分けて加え、水気を飛ばしながら強火で炒める。







4、残りのスープ200mlを入れ、カキを加えて蓋をして弱めの中火で8〜10分時々混ぜながら煮る。塩コショウで味を調える。







5、最後に粉チーズを加えて、全体に混ぜ合わせる。器に盛り、イタリアンパセリを飾る。



【2位】カボチャのカレーリゾット生米を炒めて作る本格派リゾットは、スパイシーなカレーとカボチャの甘みが織りなす絶妙なおいしさ。スープを3回に分けて加えることで、野菜の旨みがお米一粒一粒にしっかりとしみ込みます。ウインナーやベーコンを加えても良いですよ。【3位】カキのトマトリゾットちょっとリッチなランチを楽しみたいときは、カキのリゾットがイチオシです。濃厚なカキのエキスが口いっぱいに広がり、お店顔負けの味に。トマトは湯むきして加えると、口当たりが良くなりますよ。キリッと冷えた白ワインとのマリアージュを楽しんでくださいね。【4位】ダイエットに！ オートミール豆乳リゾットオートミールリゾットは食物繊維が豊富で、少量でも満腹感が得られるのが魅力です。豆乳やシーフードの風味がオートミールとよく合い、プチプチとした食感を堪能できます。【5位】カルボナーラ風リゾット炊いたごはんを使えば、手軽に本格的なリゾットが作れます。生クリームを使わないので、あっさりとした味わいに。黒コショウを効かせるとカボチャの甘みがより引き立ちますよ。【6位】アスパラとタコのリゾットアスパラとタコの食感が格別な一品です。アスパラは下茹でせず、3回目のスープを加えるタイミングで鍋へ。シャキシャキ感が残り、リゾットに一体感が生まれます。【7位】チキントマトリゾット鶏もも肉入りのリゾットはボリューム満点で、ディナーに最適。トマトジュースのスープが肉の旨みを存分に引き出し、風味豊か。仕上げに粉チーズをたっぷりかけると、濃厚なコクが加わり、さらに満足感のある一皿になりますよ。【8位】サツマイモのリゾット秋に食べたいサツマイモのリゾット。ホクホクとしたサツマイモの甘みがフワッと広がり、幸せな気分になります。ゴルゴンゾーラチーズを加えるのもおすすめです。【9位】野菜ミルクリゾットホウレン草、シメジ、玉ネギなどを入れたリゾットは、一皿で野菜がたっぷり摂れるのが魅力です。バターや固形スープの素が風味豊かで、肉なしでも満足感が得られます。【10位】ブロッコリーのコーンスープリゾットごはんとコーンスープの素で簡単に作れるリゾット。ブロッコリーをみじん切りにすれば短時間で火が通り、時短に。ピザ用チーズを混ぜると食べ応えがアップします。■お手軽から本格派まで、リゾットレシピは無限大！リゾットと聞くと、本格的な調理法を想像するかもしれません。でも、ランキングで1位を獲得したレシピのようにレンジを活用すれば、あっという間に完成しますよ。トマトジュースやインスタントスープなどを取り入れるのもおすすめ。生米を炒めず炊いたごはんを使えば、固さを気にせず作ることができます。ぜひご紹介したレシピを参考に、自分だけのリゾットにも挑戦してみてくださいね。(ともみ)