ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go Essential 2」を9月25日より、JBLオンラインストア、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストアで限定発売する。カラーはブルー、レッド、ブラック。直販価格は4,510円。

レッド

コンパクトなサイズで、手軽に持ち運べて“いつでもどこでも”音楽を楽しめるポータブルBluetoothスピーカー。シリーズの中でも特にポケッタブルな設計ながら、JBLらしいパワフルなサウンドを両立したという。

時代のニーズに合わせ、前モデルから充電端子をUSB-Cに刷新したほか、防水性能に加えて防塵性能を備えたIP67に対応。より幅広いシーンで使えるようになった。

ブラック

音質面では、手のひらに収まる約177gの軽量ボディに、40mm径フルレンジスピーカー1基とパッシブラジエータを搭載。厚みと迫力あるサウンドを体感できるという。

約2.5時間の充電で最大5時間の連続再生が可能。Bluetooth対応コーデックはSBC。外形寸法は71.2×31.6×86mm(幅×奥行き×高さ)。