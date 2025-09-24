2015年に亡くなった俳優・川島なお美さんの夫でパティシエの鎧塚俊彦さんが23日、第9回『川島なお美動物愛護賞』授与式に登場。妻の遺志を引き継ぐ思いを語りました。

2009年に鎧塚さんと結婚し、2015年9月24日に胆管がんにより54歳で亡くなった川島さん。亡き妻の思いを引き継ぎ、続けられている授与式について鎧塚さんは「『第1回川島なお美動物愛護賞』は、その時には評判になりまして。その後ですね、やはり年々下火になっていったらどうしよう、寂しいな、なんて思っていたんですが、回を重ねるごとに知名度も上がってまいりまして、盛り上がってきたんじゃないかなと思っております」と振り返りました。

また、鎧塚さんは「女房はワンちゃんネコちゃんにすごく愛情を注いでいました。ただですね、『川島なお美賞』というのは、非常におこがましいなと毎年思っておりまして。女房はそれほど大きな活動をしていたわけではございません。愛情たっぷりに注いでたんですが、受賞される方々は本当に大きな活動をしてくださっています。ですから本当に感謝しております」と活動を続ける受賞者たちに感謝を述べました。

さらに、川島さんが亡くなってから10年たった今の思いについては「やっぱり旦那といたしましては、亡くなって10年たっても、女房の写真を飾っていただいて。女房の思いを感じていただける会にもなっておりますので、その点も僕は本当に皆さんに感謝しております」と胸の内を明かしました。

愛犬家として知られた川島さんの遺志を受け継ぎ、犬や猫の殺処分ゼロを目的に設立された『川島なお美動物愛護基金』。その団体が主催する『川島なお美動物愛護賞』授与式は、イヌやネコの愛護に関わることで多大な貢献をされている、あるいは地道な活動を続けている個人や団体を表彰するものです。第9回では、俳優の遠藤憲一さんら4組が表彰されました。