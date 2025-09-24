結婚したら夫が超絶ケチに！壮絶な義母いじめに耐えてきた妻が明かす、驚きの理由と夫婦の現在【作者に聞いた】
Ameba公式トップブロガー・かづさん(@kadu0614)の実体験をもとに描かれた漫画「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、毒義母やドケチな夫との壮絶な日々を描き、読者から大きな反響を呼んでいる。
2023年にコミカライズもされた本作は、息子が独立し、現在は穏やかに暮らしているかづさんが、幸せを手に入れるまでの闘いを描いた物語だ。看護学生だったかづさんは、実習中に知り合った秋彦と、周囲の反対を押し切って結婚する。しかし、新婚旅行中に夫のケチな一面が露呈し、徐々に違和感を覚えていく。本作の原作者・かづさんと、漫画を担当した赤星たみこさんに話を聞いた。
結婚前、秋彦は友人との遊園地代から結婚式の費用まですべて出すほど気前がよかったという。周囲に目移りしないうちに結婚しようと、かづさんは「善は急げ」だったと当時を振り返る。
しかし結婚後、秋彦は一変して超絶なケチになった。この理由について、かづさんは「入籍も結婚式も終わり、結婚生活がいかにお金が掛かるのかを目の当たりにしたからでしょう」と語る。夫婦喧嘩の際には「昔から、釣った魚にはエサはやらんと言うやろ！」とドヤ顔で言われたこともあったという。これに対し、かづさんは「魚も生かして少しでもええ泳ぎをしてもらおうと思ったらエサはいるわ！」と言い返したそうだ。
当時は経済的DVという言葉もなかったが、かづさんは「ケチくらいなら自分で稼げばいい」と考えていたため、離婚は考えなかった。その結果、秋彦は自分への贅沢が平気になってしまったという。現在は、かづさんが100パーセント家計を握っている。
■昭和の夫は「今見るととんでもない」
漫画を担当した赤星さんは、秋彦の印象について、昭和の有名マザコンキャラ「冬彦さん」のようだと感じたという。赤星さんは、秋彦の男尊女卑や女性への理解のなさは、今の時代から見るとひどいものだと指摘する。しかし、1980年代はああいう男性がけっこういて、妻に何もかも任せて仕事に邁進する姿勢は褒められることだった。
「昭和の時代は、私自身も『ああいうひどい男をうまく操縦するのが大人の女』と思い込まされていたような気がします」と語る赤星さん。しかし令和の今でも、SNSで男尊女卑な夫の愚痴を見かけることがあり、「日本男性はいつまで女性に頼り切っているんだろう」と思うこともあると明かした。
かづさんの壮絶な人生を、臨場感ある絵で表現した赤星さんの漫画。2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の作品となっている。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
