整理しやすい多機能ポケット付き【グレゴリー】バックパック、アウトドアから通勤まで幅広く使えるモデルがAmazonで販売中！
街でも旅先でも活躍する【グレゴリー】リュック、大容量と快適な背負い心地を両立したデイパックがAmazonで販売中！
デイパックのデザインをそのままに、容量と機能を追加した。デラックスなデイパック。大容量に加えシューズ用コンパートメントやサイドポケットを備えたおかげで、日常使いからちょっとした出張や旅行まで幅広く対応できる強い味方。PC 専用コンパートメントを備えているので、仕事の後のジム通いにも最適。
デイパックをベースに容量と機能を追加し、シューズ収納やPC専用コンパートメントを備えた多用途なバックパックに仕上げられている。
耐久性の高いポリエステル素材を使用し、軽量ながら型崩れしにくい設計。水拭きで手入れできる扱いやすさも魅力となっている。
ジッパー付きメイン収納に加え、フロントやサイド、メッシュポケットなどを配置。小物を整理しやすく、使い勝手に優れた仕様となっている。
ハイキングや出張、通勤など幅広いシーンに対応。ユニセックスで使えるシンプルなデザインは長く愛用できるリュックとなっている。
