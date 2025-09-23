無症状でも感染しているかも? 「性病」の“気づかないリスク”について【医師解説】

性病は「症状が出るもの」と思われがちですが、実は自覚症状がほとんどないケースも少なくありません。知らないうちにパートナーへ感染させてしまうリスクもあるため、注意が必要です。今回の記事では、代表的な症状とともに、見逃しやすいポイントについて永井良先生に解説していただきました。

監修医師：

永井 良（性感染症内科ペアライフクリニック横浜院）

帝京大学医学部卒業。2024年、神奈川県横浜市に「性感染症内科ペアライフクリニック横浜院」を開院。日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会専門医。日本性感染症学会、日本感染症学会の各会員。

編集部

性病に感染すると、どのような症状が出るのですか？

永井先生

症状は疾患によってそれぞれ異なります。例えば、国内で近年急増している「梅毒」は、しこりやただれといった症状が出現しますが、痛みやかゆみなどの症状はみられません。しかし一方で、「淋病（淋菌）」や「性器クラミジア感染症」では、男性なら排尿時痛や尿道からの膿、女性ならおりものの異常や不正出血がみられます。

編集部

必ずなんらかの症状がみられるのですか？

永井先生

いいえ、必ずしもそうとは限りません。性病の多くは自覚症状に乏しいため、気づかないうちにパートナーへ感染させてしまうことも少なくないのです。

編集部

無症状の場合もあるのですね。

永井先生

はい。そのほか、梅毒のように、しこりやただれなどの症状が出現しても、痛みやかゆみなどの症状がなければ気づかないこともあります。したがって、少しでも違和感を覚えたら性病科や性感染症内科、泌尿器科、婦人科などの性病を診察してくれる医療機関を受診しましょう。

編集部

症状に気づかず、見逃してしまうこともあるのですね。

永井先生

そのとおりです。ほかにも、いつの間にか症状が消えてしまうこともあります。そのため、「様子を見ていたら治っていた」と話す患者さんも多いのですが、それは治ったのではなくただ症状が消えただけです。症状が消えたと思っても安心せず、必ず受診することをおすすめします。また、定期的なセルフチェックも必要です。

※この記事はメディカルドックにて【「性病」は無症状が多いことをご存じですか? 前兆や早期発見の重要性も医師が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。