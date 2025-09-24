絶好調のエンバペ、今季公式戦3度目の“ドブレーテ”！ レアル、昇格組レバンテを4発撃破で開幕6連勝
ラ・リーガ第6節が23日に行われ、レバンテとレアル・マドリードが対戦した。
ここまで5試合を消化したリーグ戦で5連勝を飾り、開幕から最高の形でスタートを切ったレアル・マドリード。2年ぶりの王座奪還を目指す同クラブが、“昇格組”のレバンテと敵地で激突する。シャビ・アロンソ監督はヴィニシウス・ジュニオールやフェデリコ・バルベルデらを先発に起用。5得点を記録して得点ランキングトップに立つキリアン・エンバペもスターティングメンバーに名を連ねた。
試合は28分にレアル・マドリードがスコアを動かす。ペナルティエリア手前でアルダ・ギュレルがボールを奪い、横パスを受けたバルベルデが縦に繋ぐ。ボックス右角のヴィニシウスにわたると、マーカーと対峙した状況で右足をコンパクトに一振り。アウトサイドの“技あり弾”でネットを揺らし、レアル・マドリードが先制した。
38分には自陣深くでボールを奪ったレアル・マドリードのカウンターが炸裂。アルバロ・カレーラスが素早くヴィニシウスにパスを送り、ドリブルで運びながら右サイドに展開する。フリーで受けたフランコ・マスタントゥオーノがボックス内に侵入すると、右足でニア上を射抜いて追加点をマークした。
その後、54分に反撃のゴールを許したアウェイチームだったが、好調を維持するエンバペが存在感を示す。まずは64分に自ら獲得したPKでパネンカを成功。その2分後にはギュレルによる浮き球のパスを巧みにコントロールし、スピードに乗りながらGKを突破する。確実にゴールへと流し込んで4点目を決めた。
結局、そのまま試合は4−1で終了し、レアル・マドリードがリーグ戦6連勝を飾った。次節は27日に行われ、レバンテはアウェイでヘタフェと対戦。レアル・マドリードはアウェイでアトレティコ・マドリードと対戦する。
【スコア】
レバンテ 1−4 レアル・マドリード
【得点者】
0−1 28分 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）
0−2 38分 フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード）
1−2 54分 カール・エッタ・エヨン（レバンテ）
1−3 64分 キリアン・エンバペ（PK／レアル・マドリード）
1−4 66分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）
