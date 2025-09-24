今季初先発の遠藤航はフル出場！ リヴァプール、イサク＆エキティケ弾でサウサンプトン撃破…松木玖生は出番なし
カラバオ・カップ3回戦が23日に行われ、リヴァプールとサウサンプトン（2部）が対戦した。
今季のプレミアリーグで開幕5連勝を飾ったリヴァプールが、2年ぶりの王座奪還を目指してカラバオ・カップに登場する。対するは、ノリッジ（2部）を破って2大会連続の3回戦進出を決めたサウサンプトン。ともに日本人選手が所属する両クラブだが、リヴァプールのMF遠藤航は今季の公式戦で初先発し、今大会2戦連発を狙うサウサンプトンのMF松木玖生はサブスタートとなった。
試合は開始早々から両者が決定機を演出する。1分にジョー・ゴメスが敵陣内でプレスをかけ、カーティス・ジョーンズが挟み込むようにボールを奪取。ラストパスを受けたアレクサンデル・イサクがボックス内で右足を振り抜くが、シュートはGKに防がれてしまう。一方のサウサンプトンも、6分にテンポの良いパスワークでリヴァプールの守備網を攻略。左サイドに散らしたアダム・アームストロングが折り返しを受け直し、ダイレクトでシュートを狙う。だが、こちらもボールはGKに弾かれてしまった。
久々に出場機会を得た遠藤は、立ち上がりこそ不用意なボールロストがあったものの、徐々に中盤で持ち味を発揮。25分には相手のクリアボールに素早く反応し、強烈なボディコンタクトでマーカーを弾き飛ばす。自らボールを運んでカウンターを生み出し、拮抗した展開で存在感を示していく。
そんななか、サウサンプトンのシュートがクロスバーに直撃した直後、43分にリヴァプールが均衡を破る。相手が最後尾からビルドアップを試みると、前線から連動したプレスを披露。イサクがGKにプレッシャーをかけ、フェデリコ・キエーザがボックス内でインターセプトに成功。ゴール前に出した折り返しをイサクがダイレクトで合わせ、新戦力の初ゴールでリヴァプールが先制した。
先行を許したサウサンプトンだったが、76分にゲームを振り出しへと戻す。右サイドでコーナーキックを得ると、ライアン・マニングがインスイングでクロスを供給。ファーに送られたボールを遠藤が対処するが、ヘディングのこぼれ球がゴール前に飛んでしまう。これをシェイ・チャールズが押し込み、サウサンプトンが追いついた。
それでも85分にリヴァプールが再び勝ち越し弾を挙げる。ハーフウェイラインでボールを持ったアンドリュー・ロバートソンが前線にフィードを送り、左サイドから斜めにスプリントしたキエーザがペナルティエリア内に抜け出す。横パスをウーゴ・エキティケが流し込み、リヴァプールがリードを奪い直した。しかし、得点を決めたエキティケは興奮のあまりユニフォームを脱いでしまい、2枚目のイエローカードを受けて退場となった。
結局、そのまま試合は2−1で終了し、リヴァプールが勝利した。なお、遠藤はフル出場したものの、松木に出番は訪れなかった。次戦は来月27日の週に開催される。
【スコア】
リヴァプール 2−1 サウサンプトン
【得点者】
1−0 43分 アレクサンデル・イサク（リヴァプール）
1−1 76分 シェイ・チャールズ（サウサンプトン）
2−1 85分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）
今季のプレミアリーグで開幕5連勝を飾ったリヴァプールが、2年ぶりの王座奪還を目指してカラバオ・カップに登場する。対するは、ノリッジ（2部）を破って2大会連続の3回戦進出を決めたサウサンプトン。ともに日本人選手が所属する両クラブだが、リヴァプールのMF遠藤航は今季の公式戦で初先発し、今大会2戦連発を狙うサウサンプトンのMF松木玖生はサブスタートとなった。
久々に出場機会を得た遠藤は、立ち上がりこそ不用意なボールロストがあったものの、徐々に中盤で持ち味を発揮。25分には相手のクリアボールに素早く反応し、強烈なボディコンタクトでマーカーを弾き飛ばす。自らボールを運んでカウンターを生み出し、拮抗した展開で存在感を示していく。
そんななか、サウサンプトンのシュートがクロスバーに直撃した直後、43分にリヴァプールが均衡を破る。相手が最後尾からビルドアップを試みると、前線から連動したプレスを披露。イサクがGKにプレッシャーをかけ、フェデリコ・キエーザがボックス内でインターセプトに成功。ゴール前に出した折り返しをイサクがダイレクトで合わせ、新戦力の初ゴールでリヴァプールが先制した。
先行を許したサウサンプトンだったが、76分にゲームを振り出しへと戻す。右サイドでコーナーキックを得ると、ライアン・マニングがインスイングでクロスを供給。ファーに送られたボールを遠藤が対処するが、ヘディングのこぼれ球がゴール前に飛んでしまう。これをシェイ・チャールズが押し込み、サウサンプトンが追いついた。
それでも85分にリヴァプールが再び勝ち越し弾を挙げる。ハーフウェイラインでボールを持ったアンドリュー・ロバートソンが前線にフィードを送り、左サイドから斜めにスプリントしたキエーザがペナルティエリア内に抜け出す。横パスをウーゴ・エキティケが流し込み、リヴァプールがリードを奪い直した。しかし、得点を決めたエキティケは興奮のあまりユニフォームを脱いでしまい、2枚目のイエローカードを受けて退場となった。
結局、そのまま試合は2−1で終了し、リヴァプールが勝利した。なお、遠藤はフル出場したものの、松木に出番は訪れなかった。次戦は来月27日の週に開催される。
【スコア】
リヴァプール 2−1 サウサンプトン
【得点者】
1−0 43分 アレクサンデル・イサク（リヴァプール）
1−1 76分 シェイ・チャールズ（サウサンプトン）
2−1 85分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）
【動画】得点後にシャツを脱いで退場となるエキティケ
[速報]リヴァプール 後半戦2点目のゴールを決める！— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) September 23, 2025
🏴カラバオ杯
リヴァプール vs サウサンプトン
／
キエーザ 2度目のアシストから
ヒューゴ・エキティケがチャンスを見逃さす
ボールを流し込んで勝ち越し弾！
＼
ABEMAdeDAZN
ABEMA