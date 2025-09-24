「相当叩かれそう」「良かっただけに痛すぎる」初先発の遠藤航がまさか…痛恨の失点関与に落胆の声「一回のミスでボロカス言われんのしんどい」
現地時間９月23日に開催されたカラバオカップの３回戦で、遠藤航が所属するリバプールが、松木玖生がプレーする２部のサウサンプトンとホームで対戦。１−１で終盤に途中出場のユーゴ・エキティケが決めた決勝ゴールで２−１と勝利し、次ラウンドで駒を進めた。
何とか勝ち越したものの、今シーズン公式戦初先発の遠藤にとってはほろ苦い勝利となった。１―０で迎えた76分、相手のCKの場面でヘディングでの処理を誤り、失点に関与してしまったからだ。
このシーンに、インターネット上では次のような声があがった。
「これ相当叩かれそうなミスだなぁ」
「守備面は失点シーン以外文句無くてさすがなんだけどクローザーがあのミスしちゃうのはほんまにしんどい」
「調子悪いのかな？ 目測誤ってる事が多いように見える」
「今まで貢献してきた遠藤が、一回のミスでボロカス言われんのしんどいな。試合通して見れば、良いシーンもあったし切り替えていこう！」
「全体的に良かっただけにあのミスは痛すぎる」
「あのミスさえ無ければ後半のカバー範囲と能力は評価される試合だったな」
ボールロストは何度かあったものの、得意のボール奪取を再三披露して持ち味を出していただけに、痛恨のプレーとなってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今季初スタメンの遠藤航が痛恨ミスで失点関与
