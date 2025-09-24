Snow Manの深澤辰哉が、9月23日22時より放送された、Snow Man宮舘涼太の単独MC番組『黄金のワンスプーン！』に出演。放送終了後に、自身の出演場面をインスタグラムにて公開した。

■深澤辰哉とこの日のゲストの磯村勇斗は“大学の同級生”

この日の『黄金のワンスプーン！』には、ゲストとして俳優の磯村勇斗が登場。ロケの前日が誕生日だった磯村を祝うために、番組はサプライズ満載！ そして、その第一弾が、サツマイモ畑で農家さんに扮した深澤が磯村の前に突然姿を現すというものだった。

実は、深澤と磯村は“大学時代の同級生”。果たして磯村の反応は――!?

■深澤の「五臓六腑に染み渡るぅ～！」にファンが即反応

深澤辰哉のインスタグラムで公開された写真は計4枚。食材探しのために一行が訪れた魚市場で、磯様へのさらなるサプライズのために、ある行動に出る深澤、シェフ姿で真剣に料理と向き合う深澤、謎のポーズをとる深澤、そして磯村のために書いてきた手紙（秀逸なオチあり）を読む深澤、と様々な深澤の表情が楽しめる投稿となっている。

なお番組では、深澤お得意のフレーズ「五臓六腑に染み渡るぅ～！」が炸裂。インスタのコメント欄には「久しぶりに五臓六腑に染み渡る聞けてうれしかった！」「五臓六腑に染み渡りました！」と「五臓六腑」についての発言が続々と書き込まれている。

■「皆さまの盛り上がり、今宵もとってもエレガントでしたぞ」

放送終了後、番組公式Xには、

「親愛なる皆さま

たくさん盛り上げていただき

ありがとうございました

皆さまの盛り上がり

今宵もとってもエレガントでしたぞ」

のメッセージとともに、深澤辰哉と磯村勇斗の仲良し2ショット写真が登場。

磯村のサプライズへの反応や、深澤の「五臓六腑に染み渡るぅ～！」を見逃した人は、ぜひTVerの見逃し配信をチェックしてみよう。