...

言いたいことも言えないこんな世の中なんですね。

Apple（アップル）のティム・クックCEOによれば、iPhone 17 Proが先代に比べて値上がりしたのは、トランプ関税のせい...ではないそうです。

「はっきり言っておきたいのですが、関税による値上げは、まったくありません」クック氏はiPhone 17シリーズ発売日に、CNBCのジム・クレイマー氏の番組で語りました。今までのProモデルより100ドル高い（日本価格では2万円差の）iPhone 17 Proを発表した、このタイミングでの発言です。

100ドル値上がったけど

2017年のiPhone X以来、「Proの方のiPhoneは999ドルから」が定番となってきました。ただ今回は、最近発売されたメジャーなゲーム機が値上がっていたこともあり、iPhoneも値上がるだろうと予想されてはいたし、ベースモデルのストレージが128GBから256GBに増えたという理由も一応、あるにはあります。

ただ、トランプ氏が米国大統領に就任して以来、テック企業は自分の事業に有利な政策を引き出したいんでしょうね。近づき方がすごいんです。

企業が権力者にすり寄るのは当たり前かもしれませんが、トランプはタダの大統領とは違います。普通の政治家はよっぽどのことがない限り、民間企業を名指しで攻撃したり優遇したりしないのに対し、彼にとってそんなお作法には意味がない（と思っているように見える）からです。

なので、OpenAIのサム・アルトマン氏もNVIDIAのジェンスン・フアン氏もMetaのマーク・ザッカーバーグ氏もビッグネームはみんな、今までトランプ氏に批判的であってもそんな信条をかなぐり捨てて、トランプ氏に接近していきました。

クック氏の場合はAppleが米国内で6000億ドル（約90兆円）の投資を行うことを約束し、純金とガラスでできたオブジェも特注して献上しました。そこまでしないと、中国やインドで作って米国で売ってるiPhoneに関税がかけられそうだったから、しょうがないのかもしれません。

それに、米国内に投資することになったのはAppleだけじゃないんです。OpenAIや自動車メーカーのゼネラルモーターズ、製薬会社のイーライリリーなど、さまざまな業種のメジャーどころが多額の投資を表明しています。

ただ、貢物をすればなんでもオッケーになるわけでもないから大変です。韓国のヒョンデは260億ドルの対米投資を発表してたんですが、それでもジョージア州に建設中のヒョンデのバッテリー工場には移民税関捜査局（ICE）の強制捜査が入り、数百人が逮捕されてしまいました。

コストはすでに上がってるけど

また、iPhoneそのものへの関税はとりあえず回避できたAppleですが、それ以外のところで関税の影響はすでに出てるんです。

8月に行われた決算発表の中で、クック氏は「2025年4〜6月期には、関税関連コストが8億ドル（約1200億円）ほどかかった」と認めていました。さらに7〜9月期には、トランプの貿易政策が変わらない限り、そのコストは11億ドル（約1600億円）に上昇する可能性があるとのこと…。クック氏はそれでも、iPhoneの値上げは関税のせいじゃない、と主張しているんです。

この件について米GizmodoからAppleにコメントを求めましたが、すぐに回答はありませんでした。

関税を悪者にできない、切実な事情

ともあれ、値上げが実際には関税のせいだったとしても、Appleやクック氏がそれを公に認める理由はほとんどありません。

トランプは今まで、関税を値上げの理由にする企業をすぐさま攻撃してきました。今年5月にウォルマートのCEOが「コスト上昇を企業努力で吸収し続けるのは難しい」という趣旨の発言をしたときには、トランプは「ウォルマートと中国で関税を飲み込むべきだ」と釘を差しました。

最近のトランプ氏は、民間企業の経営にますます踏み込んでいってます。8月には経営不振のIntelのリップブー・タンCEOに辞任を要求した後、米政府として同社株式の10％を取得、筆頭株主に収まりました。

さらに先週は、右翼活動家チャーリー・カーク氏狙撃事件に関連してトランプ政権を批判したジミー・キンメル氏の番組が休止に追い込まれました。トランプ氏はそこに追い打ちをかけるように、彼に批判的なTV局には放送免許取消もありうるとまで発言しました。

そんなこんなでいろいろとエクストリームな事態なので、トランプ政権発足からまだ1年も経ってないんですが、企業経営者がますますトランプの顔色をうかがうようになってるのも仕方ないのかもしれません。この流れ、どこまで行くんでしょうかね…。