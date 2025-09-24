¡ÖIAA¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£2025¡×¤Ç¸«¤»¤¿Ãæ¹ñBYD¡Ö²¤½£¿Ê·â¡×¤ÎËÜµ¤ÅÙ
BYDÉû¼ÒÄ¹¥¹¥Æ¥é¡¦¥ê¡¼»á¤¬¡¢IAA¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£2025¤Ç¿··¿PHEV¥ï¥´¥ó¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¡¢²¤½£»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
9·î9¡Á14Æü¡¢²¤½£ºÇÂçµé¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖIAA¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤¬¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖEV½ÐÅ¸¤¬³è¶·¡ª¡×¤È¤¢¤ª¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¶Ì¤ÏÃæ¹ñBYD¤ÎPHEV¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÎÍò¡ª¡¡¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦½é¤ÎEV¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤Î¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º
¢£EV¥·¥Õ¥È¼ºÇÔ¤Î²¤½£¤ËBYD½±Íè¡ª
º£·î¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²¤½£ºÇÂçµé¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖIAA¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£2025¡×¡£ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë½ÐÅ¸¤¬³è¶·¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¤òÊâ¤¤¤¿ÀìÌç²È¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜ¤Ï°Õ³°¤Ë¤âàEV°Ê³°á¤Î°ìÂæ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥º¥Ð¥ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÂç¼êBYD¤¬½éÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó·¿PHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¡¦¥·¡¼¥ë6DM¡Ýi¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¶Ã°Û¤Î1300Ò°Ê¾å¡ª¡¡¸½ÃÏ¤Î¼«Æ°¼Ö´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤ÏEVÈÎÇä¤¬¿¤ÓÇº¤à°ìÊý¤Ç¡¢HEV¤äPHEV¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ÏÂç¤¤¤¡×
¤«¤Ä¤ÆàEV¥·¥Õ¥Èá¤òÀ¼¹â¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿²¤½£¥á¡¼¥«¡¼¤À¤¬¡¢Êä½õ¶âÍê¤ß¤ÎÉáµÚºö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤Ç¡¢»Ù±ç½Ì¾®¤È¤È¤â¤Ë¼ûÍ×¤¬µÞ¼ºÂ®¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¥É¥¤¥Ä¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î·Ð±Ä°²½¤À¡£
EV¤Ø¤Îµð³ÛÅê»ñ¡¢Ìî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¦ÉÊÎÏ¡¢²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤ÏÄãÌÂ¡£Âç¥ê¥¹¥È¥é¤òÈ¯É½¤·¡¢¼Ò²ñÅªÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡¢Ãæ¹ñ¥Ç¥Õ¥ìEV¤Î¹¶Àª¤â²Ã¤ï¤ê¡¢²¤½£EVÀª¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ÏµÞÂ®¤Ë¤½¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³Î¤«¤Ëº£²ó¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼²ñ¾ì¤Ë¤ÏEV¤ÎÅ¸¼¨¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅíÅÄ·ò»Ë¡Ê¤±¤ó¤¸¡Ë»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Îà¥°¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥ëÀ¯ºöá¤Î½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤ÊEV¥·¥Õ¥È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿àÃÏÈ×¸Ç¤áá¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢»Ô¾ì¤ÏÍÙ¤ê¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏEV²½¤¬¿Ê¤à¤È¤Î¸«Êý¤¬¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
²¤½£¤ÎEV»ö¾ð¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¶âÈ±¥é¥ê¡¼¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦»³ËÜ²Â¸ã»á¤âÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡Ö¥ï¥·¡¢¥é¥ê¡¼¤Î¼èºà¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦²¤½£¤Ë¹Ô¤Ã¤È¤ë¤±¤É¡¢EV¤ÏÆüËÜ¤è¤ê³Î¼Â¤Ë¹¤Þ¤Ã¤È¤ë¤Ê¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ä³¹Ãæ¤Î½¼ÅÅÀßÈ÷¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤ë¡£
ËÌ²¤¤Ê¤ó¤«¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÂçÈ¾¤¬EV¤ä¤·¡¢à¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼á¤æ¤¦ÀßÈ÷¤¬ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤ó¤ä¡£Åß¾ì¡¢Ãó¼ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò²¹¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅÅ¸»ÀßÈ÷¤Ç¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢EV¤âÉáµÚ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤¢¡×
¤µ¤é¤Ë»³ËÜ»á¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÊÑ²½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏàEV¤À¤±¤Î¥é¥ê¡¼á¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤È¤ë¤ó¤ä¡£¡ØADAC¥ª¥Ú¥ë¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥ê¡¼¡¦¥«¥Ã¥×¡Ù¤æ¤¦¤Æ¤Ê¡¢¥³¥ë¥µe¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿EV¥é¥ê¡¼¼Ö¤ÇÀï¤¦ËÜµ¤¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤È¤Ã¤¿¡×
2021Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊADAC¡Ë¤È¥ª¥Ú¥ë¤¬³«»Ï¤·¤¿À¤³¦½é¤ÎEV¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤Î¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡£»³ËÜ»á¤Ï½éÇ¯ÅÙÀï¤ò¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ
¢£¥Æ¥¹¥é¤òÄ¾·â¤·¤¿àÃ¦EVË¤á
¤È¤â¤¢¤ì¡¢ÌÜ²¼¼ºÂ®¤¹¤ëEV»Ô¾ì¤Ë¤µ¤é¤ËÎä¤ä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£¤¤¤ï¤æ¤ëàÃ¦EVÀë¸Àá¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤òÍÉ¤ë¤¬¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê¸ü¤¤Êä½õ¶â¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËEV»Ô¾ì¤ÎàÀäÂÐ²¦¼Ôá¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿ÊÆ¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÇÃæ¹ñBYD¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¼ó°Ì´ÙÍî¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¥Æ¥¹¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ºÂ®¤ÎÍ×°ø¤Ï¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯CEO¤ÎÀ¯¼£Åª¸ÀÆ°¤Ë¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î´äÈ×»Ù»ýÁØ¤À¤Ã¤¿¥ê¥Ù¥é¥ëÁØ¤¬ÂçÎÌÎ¥Ã¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤¿ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¡ÖDOGE¡Ê¥É¡¼¥¸¡¿À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÂçÎÌ²ò¸Û¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤âÂç¤¤¯ÔÌÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÈÎÇäÄãÌÂ¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎEV¥·¥§¥¢¤¬¤Ä¤¤¤Ë40¡ó¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢2017Ç¯°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤Ë¡£9·îËö¤Î¹ØÆþ»Ù±çºö½ªÎ»¤âÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¼Ò¤Î¹¶Àª¤Ë¥·¥§¥¢¤òµÞ·ã¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¤½£¤Ç¤â¶ì¶¤À¡£
¡Ö²¤½£¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ëEV¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤Ã¤È¤¤Ï¥Æ¥¹¥é¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ä¥¥¢¤Î´Ú¹ñÀª¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤ó¤«¤Ç¤è¤¦»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¡£ÅÔ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥¿¥¤¥«¥ó¤Ê¤ó¤«¤â¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ä¤Ê¡×¡Ê»³ËÜ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë
¢£Ãæ¹ñÀª¤ÎÂæÆ¬¤Èà²¤½£¹¶Î¬á¤ÎËÜµ¤ÅÙ
¤½¤·¤Æ¡¢²¤½£¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Çº£¡¢µÞÂ®¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñEV¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆ°¤¤À¡£´ØÀÇ¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤Î¡ÖIAA¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£2025¡×¤Ç¤ÏÃæ¹ñÀª¤Î½ÐÅ¸¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢BYD¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼À½¤Î¾®·¿EV¡Ö¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥µ¡¼¥Õ¡×¡£Æ±¼Ò¤Ïº£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ë¿·¹©¾ì¤òÀßÎ©¤·¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¸½ÃÏÀ¸»º¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¥¹¥Æ¥é¡¦¥ê¡¼Éû¼ÒÄ¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÌÀ¸À¡£²¤½£»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³Ê¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜµ¤ÅÙ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤ÆBYD¤Ïº£Ç¯5·î¡¢²¤½£»ö¶È¤ÎÅý³çËÜ¼Ò¤ò¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤ËÀßÎ©¡£Ê»¤»¤Æ²¤½£¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿·Àß¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¿·¼ÖÅ¸¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
BYD¤Ï¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²¤½£¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëEV¡¢PHEV¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸½ÃÏÀ¸»º¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÀ½Â¤ÀïÎ¬¤Ç²¤½£»Ô¾ì¤ËÄ©¤à
¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅíÅÄ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¹ñÆâ¾ÃÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°²ß³ÍÆÀ¤ÎÀïÎ¬Åª»ö¶È¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀÇ¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¤½£»Ô¾ì¤Î³«Âó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¹½¤¨¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¼Ö¤òÀ¤³¦¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤Ë¤ÏEU¤Îµ»½Ñ¡¦°ÂÁ´µ¬³Ê¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â²¤½£¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñEV¤Ï²¤½£¤ÇËÜÅö¤ËÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö²¤½£¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¿»Æ©¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£ÀèÊªÇã¤¤¤ä¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤¬Ãæ¹ñEV¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤Ê¤É·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶È¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£²¤½£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¨Çã¤¤¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
º£¸å¡¢EV¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
ºÇ¸å¤ËÅíÅÄ»á¤Ï¤³¤¦Áí³ç¤¹¤ë¡£
¡ÖEVÉáµÚ¤Î¥«¥®¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ËÂÐ¤¹¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÈæÎ¨¤Ë¤¢¤ë¡£ËÌ²¤¤Ï¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤¬Â¿¤¯¡¢EVÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëCO2ºï¸º¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¡£°ìÊý¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¼çÍ×¹ñ¤Ï²ÐÎÏÈ¯ÅÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢EV¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡×
EV¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢Ã±½ã¤Êµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÁªÂò¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢À¤³¦¤¬EV¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏEV¤ÈPHEV¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç²¤½£¿Ê½Ð¤ËÄ©¤à¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡©
»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò