ÂçÃ«¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÎ¨.281¡¢49ËÜÎÝÂÇ¡¢93ÂÇÅÀ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏËÉ¸æÎ¨3.75¡¢1¾¡1ÇÔ¤ÈMVP¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¤¬......
2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤¤ÆÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤«¤é¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¶è¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ë5Ï¢ÇÔ¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÇÄã¾¡Î¨¤Î¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ò3¥¿¥Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ê¤ó¤È¤«Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
7·î3Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï56¾¡32ÇÔ¤È½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï28¾¡34ÇÔ¡Ê9·î16Æü½ªÎ»»þÅÀ¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¤³¤ì¤À¤±ÄäÂÚ¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð°ì»þÅª¤Ê¥¹¥é¥ó¥×¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë²«¿®¹æ¤¬¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£²¼°Ì¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤ÎÏ¢ÇÔÃæ¡¢¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤âØÞØ¬¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¤¥éÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Á¡¼¥à¤Îà´ÇÈÄá¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤³¤½¡¢º£µ¨¤âMVPºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÌî¼ê¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¼çÎÏÂÇ¼Ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÇÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÈè¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬9·î5¡Á12Æü¤Î1½µ´Ö¤Ç3ÅÙ¤â¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤ÉÂç¸í»»¡£½©¤Î²÷¿Ê·â¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1998Ç¯¤«¤é3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÏ¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¡¢¤È¤Æ¤â»ë³¦ÎÉ¹¥¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤ËºÇ¹â¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¡¢´õË¾¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡õ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î»þ´ü¤Ë¸þ¤±¡¢3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¥¨¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï9·î6Æü¡¢12Æü¤Î2ÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤É¤Á¤é¤âÈï°ÂÂÇ1¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤«¤éÂçÃ«¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¢¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÉüµ¢¤·¡¢Áí¤¸¤Æ¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç±¦¸ªÄË¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡¢Æ±9Æü¤ÎÅÐÈÄ¤Ç100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë°Ê¾å¤ÎÂ®µå¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î¾å½Ü¤ËÂçÃ«¤¬¡Ö¶ì¤·¤¤¤È¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¡Ë1¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê·ò¹¯¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÀèÈ¯¿ØÁ´ÂÎ¤¬ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â4¿Í¤Ê¤¿¤á¡¢¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤â´Þ¤á¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤¾¤í¤¤¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢²¿¿Í¤«¤ò·ü°Æ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿¤é¡¢°Ê¹ß¤ÏDH¤Ç¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½ºß¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢23Ç¯¤ÎWBC·è¾¡¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂçÃ«¤Ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥ê¡¼¥à¥×¥é¥ó¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áí¹çÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¤³¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤³¤½¤¬º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ä¼óÇ¾¿Ø¤¬¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ð¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ò¶²¤ì¤µ¤»¤ëÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¡¢³Ë¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¡£7·î¤ÏÂÇÎ¨.205¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î¤Ï14»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.390¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1¡¦161¤ÈÉüÄ´¡£9·î10Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï5ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÂçÃ«¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤é¤ÎÂÇ·â¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥Ã¥Ä¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ÐÂÇÀþ¤ÎÁØ¤Ï¸ü¤¯¤Ê¤ë¡£Áªµå´ã¤¬ÎÉ¤¯¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ËÂ¿¤¯¤Îµå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿¤Î¤â¿´¶¯¤¤¡£¿ØÍÆ¤¬À°¤¨¤Ð¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÅê¼êÎÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£µ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏËÜÌ¿ÉÔºß¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç6Ï¢¾¡¤·¤¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬ºÇ¹â¾¡Î¨¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢8·î19Æü°Ê¹ß¤Ï13¾¡14ÇÔ¤ÈÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£Âè2¥·¡¼¥É¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È½¸ÃÄ¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤â¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤Ç°Å±À¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Ï¤ä¤äÇÈ¤¬·ã¤·¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆËüÁ´¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥±¥¬¿Í¤¬¼¡¡¹¤ÈÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸½¾õ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¯¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤«¤é·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¥¿¥Õ¤À¤¬¡¢Î©¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Àï¤¤Â³¤±¤Æ¡¢Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ã¯¤âÆ±¾ð¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¤½¤¦°Õµ¤¹þ¤à¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¹â¤Þ¤ë½©¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Âè1¥·¡¼¥É¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Âè3¥·¡¼¥É°Ê²¼¤¬Ç»¸ü¤Êº£µ¨¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡£¤è¤ê¸·¤·¤¤Æ»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²¦¼Ô¤ÎÄìÎÏ¤òÉî¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤òÍÊ¤¹¤ëà¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥¦¥¹á¤Î2Ï¢ÇÆ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
