91年3月末、一宮競輪場であった日本選手権は決勝を迎えます。メンバーは次の通り（上から枠番、車番、選手名、登録地、期別）。

1＜1＞中野 浩一（福岡・35期）

2＜2＞鈴木 誠（千葉・55期）

3＜3＞井上 茂徳（佐賀・41期）

4＜4＞江嶋 康光（福岡・39期）

4＜5＞小磯 伸一（福島・47期）

5＜6＞坂巻 正巳（茨城・55期）

5＜7＞平田 崇昭（福岡・55期）

6＜8＞小川 博美（福岡・43期）

6＜9＞金田健一郎（大阪・60期）

（※当時の並び予想は車番で＜9＞（3）・＜7＞＜8＞＜1＞（4）・＜2＞（6）（5）、＜ ＞数字が仕掛ける選手）

決勝前日、ベテラン記者さんでも困惑してましたね。どう並ぶの？オイ（私）は九州でまとまりたい。でも久留米勢4人で結束するという。

競輪が分からない方に説明すると、福岡県は北九州の小倉（※以前は門司もありました。02年3月廃止）と久留米の練習グループがあり、同県でも小倉、久留米同士で連係することが今も多いんです。

ただ、今回は勝ち上がりの経緯（特に準決勝）を考えると、5人でも九州で一つになるのが自然と感じていました。しかし、久留米4人でまとまり、さらに中野さんが近畿単騎の金田に付くという話もあったんです。「寝耳に水」と書けば分かっていただけますか。

中野さんと私、考え方の相違はあると思いますが、競走に対する信念、軸は絶対ブレない。鈴木誠に付くことはない。そこで記者さんには（金田）健一郎に行くと答えました。久留米勢は脚見せ（※選手紹介）でも、どう並ぶか分からない。今回に限っては敵です。

先行選手がスパートし、力尽きたところで番手選手が代わりに先行することを2段駆けといいますが、久留米勢はライン4人を生かして3段駆けをもくろみました。ただ、当時（鈴木）誠は凄く力を付けている時で、レースでは残り1周になると久留米勢を追いかけるように同期・坂巻を連れて一気に駆けた。そこで前を任せた健一郎が最終バック（残り半周）、いいスピードでまくったけん。

「決まった」

一宮は地元武雄と同じぐらい直線が長く、健一郎と私の勝負になる。（※金田君、今も現役。58歳A級2班。頑張ってね）。

しかし先行した誠にも意地があったんでしょう。最終3角過ぎにヨコへ振って健一郎がぶつかり落車。後ろの私も乗り上げて落車。優勝はS級2班の坂巻君でした。

レースが終わればラグビー風に伝えるとノーサイド。勝者を称える。それが基本です。表彰式後に「おめでとう坂巻君」と声をかけました。彼にとっては初のタイトル。

ただ今回の件で「これからは好きに走れということだな」と…。それが91年7月、福井ふるさとダービーで明らかになります。

◇井上 茂徳（いのうえ・しげのり）1958年（昭33）3月20日生まれ、佐賀市出身の67歳。競輪学校41期生として78年5月デビュー。G1通算9勝。KEIRINグランプリは3度優勝（86、88、94年）。代名詞は鬼脚。99年3月31日引退。通算1626戦653勝。優勝回数154回、獲得賞金15億6643万円。現在、本紙評論家として活躍している。