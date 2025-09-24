＜大相撲九月場所＞◇十日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】元照ノ富士がビシッと正代の弱点を指摘

元大関の前頭十一枚目・正代（時津風）が前頭七枚目・隆の勝（常盤山）に押し出しで敗れ、2敗目となる黒星を喫した。現役時代に正代と何度も対決した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方は「何をやりたかったのかわからない」とピシャリ。あえて“弱点”を指摘し奮起を促す場面があった。

大相撲九月場所では、九日目までを終えた時点で横綱・豊昇龍（立浪）がただひとり無敗で独走状態。1敗の横綱・大の里（二所ノ関）と正代が星1つの差で追いかけていた。

大関経験者の正代としては、なんとしても1敗を死守して優勝争いに食らいついていきたい十日目。だが隆の勝との一番では、立ち合い胸で当たるも、強烈な喉輪で体を起こされて後退。その後も隆の勝の力強い攻めに圧倒され、押し出されて黒星を喫した。正代は痛い2敗目。勝った隆の勝は8勝目を挙げ、今場所勝ち越しを決めた。

正代の黒星を受け、ABEMAで解説を務めた元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方は「一方的に隆の勝関の相撲ですね。正代関は何をやりたかったのかわからない」と厳しい一言。「棒立ちでいつも通りの相撲なんじゃないですか。（正代は）残せると自信はあったんじゃないですかね」と語った。

現役時代には正代と計20回（不戦敗含む）の対戦経験がある伊勢ヶ濱親方。解説では続けて「現役のときから、正代関とは稽古でも本場所でもよくやっていましたけど」と当時を振り返りつつ、「胸を出して相撲を取るので、上体も高いし、やりやすかったという部分はある」と“弱点”を指摘。一方で「やりやすかったけど、力強さがありますから。左手一本でも入ってしまえば、自分の体が浮くぐらいの力強さがありました」と強みも説明し、正代に奮起を促していた。

厳しく見える指摘をしながらも、現役時代に何度も対戦しているからこそ言える伊勢ヶ濱親方の意見に、ABEMAの視聴者も「正直すぎる照ノ富士大好き」「辛口で好きｗ」「冷静すぎる分析」「そんなに力強いのか正代」「解説おもしろいね」と盛り上がる様子を見せていた。

なお十日目の取組では、豊昇龍は前頭四枚目・若元春（荒汐）を掬い投げで下して勝利。大の里も前頭五枚目・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）を突き出しで下し白星を挙げた。幕内優勝争いはトップが無敗の豊昇龍、次いで1敗の大の里が追いかける展開となった。

（ABEMA/大相撲チャンネル）