中田花奈「お客様と麻雀を打つのも大事な時間です」【今週のカバーガールの胸のウチ】

グラビアができているのは、ファンの皆さんのおかげ

――今回は都内のハウススタジオでの撮影だったと聞いていますが、いかがでしたか？

「すっごく楽しかったです。大人っぽいグラビアという感じで、用意していただいた衣装も素敵でテンション上がりました！ 浴衣を着崩していくシーンなんかは、30代になった今の私にピッタリな雰囲気で嬉しかったです。FRIDAYの撮影は、いつも等身大の私を撮ってくれる気がして好きです。スタジオもアンティークな豪邸で、どこで撮っても絵になりました。和室でのグラビアにも挑戦したのですが、あまり経験がないので新鮮でしたね」

――グラビアに挑戦したきっかけを教えてください。

「『乃木坂46』を卒業したら絶対グラビアのお仕事をやりたいと思っていました。だから事務所にもすぐ相談しました。今こうしてできているのは、本当にファンの皆さんが応援してくださるおかげです。感謝しかありません！」

――ずっとグラビアをやりたかったんですね。

「そうですね。乃木坂46に入る前、『AKB48』さんのファンで、雑誌でグラビアを見て『かっこいい！』と憧れていました。

グラビアのお仕事を始めてから、私のことを知ってくださる方も増えましたし、海外のSNSフォロワーさんもかなり増えました。グラビアの力ってすごいなと感じています。だから、もっといろいろなことに挑戦したいです。ファンの皆さんのおかげで、新しい目標が見つかりました。まだまだ続けたいです」

――グラビアの魅力ってなんだと思いますか？

「ずっと憧れていたお仕事ができているというのが一番ですね。もともと見るのも好きでしたし、皆さんと一つの作品を作り上げていくのも、表現するのも楽しいです！ でき上がりがどうなるか、毎回ワクワクしますね」

――もう撮影には慣れましたか？

「乃木坂46の頃から写真集の撮影は楽しくて、ぜんぜん抵抗もありませんでした。でも、ただ立つだけじゃなくて、身体のラインを綺麗に見せるポーズというのは奥が深くて。最近やっと、どうやったら綺麗に写るか、少しずつわかってきた気がします。少しは成長できているかなと思います」

――今回のイチ押しカットを教えてください。

「ヌーディーカラーのレオタードがお気に入りです！ 赤い絨毯(じゅうたん)の階段で撮ったのですが、建物の雰囲気とすごく合っていて。あんまり露出していないけれど、だからこそ身体のラインが強調されてセクシーに見えるかなと。そういうところを表現できていたら嬉しいです。あと、浴衣を少しずつ脱いでいくカットは、ぜひ見てほしいです！ それと、スタッフさんに肩甲骨を褒(ほ)められました。自分ではわからないけれど（笑）、そこも注目してみてください。実は、自宅で筋トレしているので……」

――ボディメイクにもこだわっていらっしゃるんですか？

「撮影前は少し食事を気にしたりもしますが、基本的には普通に食べています。毎日行っているのは二の腕の筋トレ。お洋服が好きで、ノースリーブとかも綺麗に着たいので気にしています」

息抜きは″ポーカー″

――中田さんはグラビア活動だけでなく、タレント、プロ雀士、麻雀カフェのオーナー店長、投資家など幅広い仕事をこなしていらっしゃいますよね。多方面で活躍されている中田さんがあえて″本業″を選ぶとしたら、どれになると思いますか？

「投資も毎日コツコツやっていますが、やはり麻雀が一番ですね。もちろん麻雀カフェにも、時間を調整してお店に立っています。お客様にお会いしたり、一緒に麻雀を打つのも大事な時間です」

――プロ雀士としての活動について教えてください。

「現在Ｍリーグはオフシーズンですが、他の対局がけっこうたくさんあります。まだまだ練習あるのみです。頑張ります！」

――麻雀を始めたきっかけは何だったんですか？

「’15年に出演した落語がテーマの舞台で、セリフの中に登場した麻雀用語を調べてもルールがわからず、理解できなかったことがきっかけでした。その時に、ルールを調べて覚えたら、すっかりハマってしまいました」

――麻雀の魅力とは？

「ずっと学び続けないといけない、終わりがないところが面白いと思います」

――忙しそうですが、プライベートはどう過ごしていますか？

「息抜きはポーカーです。やはり頭脳戦が好きみたいです。麻雀はもうお仕事なので、常に勉強という感じで、ワイワイ楽しくはできない。だから、ポーカーでリフレッシュしていますね」

――今後の目標を聞かせてください。

「一番の目標は、麻雀で結果を出すこと。とくにＭリーグは注目度が高いので、今年こそは良い成績を残せるように、たくさん練習しています。今回、またグラビアをやらせていただき本当に嬉しいので、これからもボディメイクを頑張って、もっと進化していけたらと思います！」

ナカダカナ 31歳

埼玉県出身のタレント・プロ雀士。’11年、乃木坂46の1期生オーディションに合格し、’20年まで同グループで活動。

’21年に麻雀プロテストに合格。2nd写真集『掻き立てる』（講談社）が好評発売中！

最近のマイベスト「息抜きタイム」

ポーカー

大型大会に出たり、その前に友達と勉強会を開いたりしています。麻雀好きにはポーカー好きも多いです。始めたのは4年前。Mリーガーになってからは麻雀以外のことは控えていたのですが、最近ポーカーのお仕事をいただくことも増えてきたので、麻雀の勉強の息抜きとして楽しんでいます。

『FRIDAY』2025年9月26日号より

取材・文：梅木康一郎