250.1万再生され、見る人に癒しを届けているのは、子猫がリラックスしている様子。安心しきった子猫を見た視聴者からは「身を委ねるって、こういうこと」「大きな手が安心するのかもね」などのコメントが寄せられています。

【動画：旦那が子猫のことを抱っこすると……】

落ち着く場所見つけた

Instagramアカウント「小判つる姫あさひ」に投稿されたのは、子猫の小鼓（こつづみ）くんがリラックスしている姿。手も足もだらんとして、全身の力を抜ききっていることがわかるほどだったといいます。

小鼓くんがそれほどリラックスできる場所とは…？猫用ベッドでもハンモックでも段ボールでもなく、実は『パパさんのてのひらの上』だったそう！両手にすっぽりと収まるサイズ感の小鼓は、表情もとても穏やかだったそうです。

眠くなってきちゃった

あまりにも心地よかったのか、小鼓くんは「ふぁ～」と大きなアクビをひとつ。もちろん、体から力を抜いたままだったといいます。無防備なアクビを披露する小鼓くんの可愛らしさには、パパさんもニッコニコだったとか。

ここでパパさんに異変が…！アクビしたあともくたっとしている小鼓くんをニコニコ眺めていたと思ったら、突然「ゴホゴホ」とむせてしまったそう。小鼓くんの可愛さを吸い込みすぎてしまったのかもしれません。

普通ではない？パパさんの安心オーラ

実はこのときだけでなく、小鼓くんはパパさんのおなかの上で仰向けでのびのびくつろいでいたり、片手にすっぽり収まった状態で毛づくろいをしたりしているといいます。パパさんからは小鼓くんが安心できるオーラが出ているのかもしれませんね。

パパさんはもともと猫が苦手だったそうですが、小鼓くんには最初からメロメロだったといいます。てのひらでリラックスしている小鼓くんと、それを見てニコニコしているパパさんは、誰が見ても相思相愛だとか。うらやましい限りです！

くたーっと脱力している小鼓くんを見守る視聴者からは「手からマタタビビーム出てるのかな？」「手からなにか猫にとって特別なものが放出できる能力の持ち主に見えますね」などのコメントも。パパさんの謎の力、確かに気になります。

Instagramアカウント「小判つる姫あさひ」には、小鼓くんを含め5匹の猫ちゃんたち、さらにわんちゃんも加わった賑やかな様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「小判つる姫あさひ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。