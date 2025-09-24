東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第14回

陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられた。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材した「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を展開。第14回は「失敗の価値」。男子400メートルの中島佑気ジョセフ（富士通）は日本勢34年ぶりに決勝進出し、6位入賞を果たした。レース前に浮かんだのは、有名起業家の言葉。読書家で知られる23歳が苦悩を乗り越え、辿り着いた場所で感じたものとは。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

悲願の決勝を前に頭に浮かんだのは、スティーブ・ジョブズの演説だった。

「その時は何とも思わない経験や体験も、色々な時間を経て、その点と点が結びついて一つの成果になる」

点と点をつなぐこと――。偉大な先人の言葉の意味を身に染みて感じた。

たった8人だけが辿り着ける特別な舞台。「神聖な場」と称した中島は、5万人の大歓声を一番近くで感じる大外9レーンを駆けた。ラスト50メートルの追い込みは脅威だった。

「世界最高の舞台を東京で、みなさんの歓声を背中に走れたことは本当に大きなこと。アスリートとしてこれほどまでにない幸せ」。歴史の針を動かした23歳は清々しい表情を見せた。

前回東京で開催された1991年大会の高野進（7位）以来、日本勢34年ぶりとなる決勝進出。そして、史上最高となる6位を記録した裏には数々の“価値ある失敗”が存在する。

すべての過去が点と点でつながり掴んだ世界6位「一見、失敗に思える経験も…」

遡ること3年。オレゴンの地で、初めての世界陸上に挑んだ20歳の新星は、男子4×400メートルリレー決勝の4走を任された。メダルに0秒79及ばず4位。「完全に打ち負かされたわけではないけど、自分の力不足を感じた」。近くて遠い世界の壁を肌で実感した。

個人では23年のブダペスト大会で準決勝敗退、24年のパリ五輪は予選敗退。「自己嫌悪に陥るほどの苦いものを経験した」と当時を振り返る。

今季は春先にアメリカ遠征を実施するも、肺炎を起こして2週間程度体調不良に。帰国後には練習中に右脚ハムストリングスの肉離れを起こした。自国で開催される大舞台を前に、まさかのブレーキ。「世界陸上を考えるレベルでないくらいのどん底」

自身の行動に後悔したことだってある。6月のアジア選手権は辞退し、7月の日本選手権は5位。それでも焦る気持ちを抑えて準備を進め、8月上旬の富士北麓ワールドトライアルでようやく参加標準記録（44秒85）を突破した。

多くの苦悩を乗り越えてきた。だから感じられたこともある。

「一見、失敗に思える経験も自分の糧になっている。一つ一つの経験が、一つ一つの動きや戦略に生きていると思う」

すべての過去が点と点で線につながり、掴んだ堂々の世界6位。ただ、海外の強豪と渡り合ってなお、「ラストで追い込んでも、追い込んでも届かなかった。充実感を持って走れたけど、それ以上に悔しい」と満足はしていない。

さらに高い場所へ。この夏、芽生えた感情は次なる歓喜へのピースとなる。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）