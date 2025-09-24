YouTubeに投稿されたのは、柴犬のももちゃん、黒猫の天くん、キジトラの空くん、そして茶トラの月ちゃんが飼い主さんご夫婦と暮らすお家のある日の出来事。暇をもて余しすぎた月ちゃんのお転婆な行動に「あざとい」「お手伝いしようとしたのかな」と、コメントが上がり、3.6万再生を超える反響がありました。

【動画：畳の上でゴロゴロしている猫が、次の瞬間…お風呂に連行されることになってしまった『まさかの悲劇』】

のんびりお昼寝タイム

窓の外からは鳥のさえずりとセミの声。黒猫の天くんと柴犬のももちゃんは、並んで気持ちよさそうにお昼寝をしていたんだとか。穏やかな寝息と、まるで時間が止まったかのような静けさが部屋いっぱいに広がっていました。

その少し離れた場所では、キジトラの空くんがキャットタワーの一番上でごろごろ。高い場所は猫にとって安心できる特等席。安全な場所で毛づくろいをしながら、のんびりとした時間を過ごしていました。

退屈そうな末っ子

そんな兄たちの静かな時間とは対照的に、末っ子の茶トラ、月ちゃんは落ち着かない様子。畳の上でころころと体をくねらせ、後ろ足をピンと伸ばしてみたり、背中を畳にこすりつけてみたりと、暇を持て余しているような仕草を見せていたんだとか。

1往復転がっては飼い主さんをじっと見つめる月ちゃん。「暇だよ～」なのか「遊んでよ～」なのか、なんともあざとい視線でアピールしながら、前足を顔の周りでポージング。これには飼い主さん「キャー！るなちゃんかわいい！」とメロメロになってしまったそう。

まさかのハプニング

しかし、その後暇を持て余しすぎた月ちゃんは、予想外の行動に出たんだとか。なんと飼い主さんが使っていた絵の具の上を、うっかり踏んでしまったとのこと。可愛いピンク色の肉球は鮮やかなグリーンになってしまいました。

月ちゃんは、パパさんに抱えられそのままお風呂場へ直行。少し不満げな顔をしつつも、お利口にきれいにしてもらったんだそう。綺麗にしてもらった月ちゃんを、心配していたももちゃん、月ちゃんの足やお顔をペロペロとなめて慰めてくれているようでした。

なんとかして飼い主さんの気を引こうと、ゴロゴロころがってみたり、うっかり絵の具を踏んづけてしまったり、話題に事欠かない月ちゃんの一挙手一投足にコメントでは「あざとい」「お手伝いしようとしたのかな」といった声が上がっていました。「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」では4匹と飼い主さんご夫婦の温かく楽しい日常を見ることができます。

月ちゃん、天くん、空くん、ももちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。