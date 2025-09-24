ビジュアル系メタルコアバンド「DEXCORE」が22日、公式サイトを更新。同バンドでベースを担当していた「澄-TO-RU-」さんが19日に亡くなったことを発表した。



【写真】17日のライブ後に撮影した集合写真「澄-TO-RU-」さんの姿も

公式サイトに文書を掲載し「弊社所属DEXCOREのベーシスト 澄-TO-RU-が2025年9月19日、永眠いたしました。」と報告。葬儀については「ご遺族の意向により、近親者のみで執り行われました」と伝えた。亡くなった原因については「ご遺族のお気持ちを尊重し、詳細につきましては公表を差し控えさせていただきます」とした。



今月17日に開催された東京・赤羽でのライブには参加していた「澄-TO-RU-」さん。文書でも「あまりに突然の出来事に、メンバー・関係者一同、事態を受け止めきれておらず深い悲しみに覆われております」と驚きを記していた。最後は「『メンバーだけど一番のDEXCOREファン』そう自負していた澄-TO-RU-の、でかい会場でかまそう！という想いを胸に灯し、活動を止めることなく邁進し続ける所存です」と、今後も活動を続けていくことを宣言した。



DEXCOREは19日に、直近に行われる予定だった3公演への出演を急きょ中止にしていた。



（よろず～ニュース編集部）