株式会社オートバックスセブンは、同社の連結子会社である株式会社ビーラインが、福岡県大野城市にタイヤ専業店「ビーライン大野城店」をオープンしたと発表した。

同店舗は、九州自動車道・太宰府インターチェンジ近くに立地し、豊富で手頃な価格のタイヤ販売とスピーディな交換サービスを提供する。購入タイヤには2年間のパンク修理無料サービスが付帯し、ホイール下取りなども実施。地域のカーライフを支える拠点として「安全・安心」を足元から届ける店舗となっているため、お近くの方は足を運んでみてはいかがだろうか。

タイヤ専業店「ビーライン大野城店」オープン

～クルマの足元からお客様の「安全・安心」を支える～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）の連結子会社（孫会社）である株式会社ビーライン（代表取締役：日高慎介）は、2025年9月20日（土）、タイヤ専業店「ビーライン大野城（おおのじょう）店」をオープンいたします。

ビーラインは、九州を中心に展開するタイヤ専業店で、お値打ち価格のタイヤ販売と、スピーディかつ丁寧な交換サービスを提供しています。このたびオープンする「ビーライン大野城店」は、九州自動車道・太宰府インターチェンジ近くの県道580号線沿いに位置しています。

当店舗では、安価で豊富な品ぞろえに加え、購入タイヤに付帯する2年間のパンク修理無料サービスや、タイヤとホイールセット購入時のアルミホイール下取りなど、さまざまなサービスを実施しております。

ビーラインは、クルマの足元からお客様の「安全・安心」を支えるタイヤ販売・交換サービスを提供いたします。

店舗の概要および拠点一覧は以下の通りです。

店舗名 ビーライン大野城店 開店日 2025年9月20日（土） 所在地 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川３丁目10番3号 連絡先 TEL. 092-404-1030／FAX. 092-404-1030 駐車台数 4台 ピット台数 1台 営業時間 9:15～18:15（12:00～13:00は昼休憩） 定休日 木曜日 経営母体 株式会社ビーライン 代表取締役 日高 慎介

■ビーライン店舗一覧（75店舗）※2025年９月20日現在

https://beeline-tire.co.jp/shop/

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

この件に関するお問い合わせ

最寄りの店舗に直接お電話にてお問い合わせください

ビーライン店舗一覧 https://beeline-tire.co.jp/shop/

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン