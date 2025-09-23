タイヤ専業店「ビーライン大野城」が太宰府IC近くオープン！
株式会社オートバックスセブンは、同社の連結子会社である株式会社ビーラインが、福岡県大野城市にタイヤ専業店「ビーライン大野城店」をオープンしたと発表した。
同店舗は、九州自動車道・太宰府インターチェンジ近くに立地し、豊富で手頃な価格のタイヤ販売とスピーディな交換サービスを提供する。購入タイヤには2年間のパンク修理無料サービスが付帯し、ホイール下取りなども実施。地域のカーライフを支える拠点として「安全・安心」を足元から届ける店舗となっているため、お近くの方は足を運んでみてはいかがだろうか。
タイヤ専業店「ビーライン大野城店」オープン
～クルマの足元からお客様の「安全・安心」を支える～
株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）の連結子会社（孫会社）である株式会社ビーライン（代表取締役：日高慎介）は、2025年9月20日（土）、タイヤ専業店「ビーライン大野城（おおのじょう）店」をオープンいたします。
ビーラインは、九州を中心に展開するタイヤ専業店で、お値打ち価格のタイヤ販売と、スピーディかつ丁寧な交換サービスを提供しています。このたびオープンする「ビーライン大野城店」は、九州自動車道・太宰府インターチェンジ近くの県道580号線沿いに位置しています。
当店舗では、安価で豊富な品ぞろえに加え、購入タイヤに付帯する2年間のパンク修理無料サービスや、タイヤとホイールセット購入時のアルミホイール下取りなど、さまざまなサービスを実施しております。
ビーラインは、クルマの足元からお客様の「安全・安心」を支えるタイヤ販売・交換サービスを提供いたします。
店舗の概要および拠点一覧は以下の通りです。
■ビーライン店舗一覧（75店舗）※2025年９月20日現在
https://beeline-tire.co.jp/shop/
当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。
以上
この件に関するお問い合わせ
最寄りの店舗に直接お電話にてお問い合わせください
ビーライン店舗一覧 https://beeline-tire.co.jp/shop/
リリース提供元：株式会社オートバックスセブン