「北海道ワイン」（小樽市、嶌村公宏社長）は大手化学メーカー「日油」（東京）と共同で、北海道産ブドウの果皮を粉末化したパウダーの開発に成功した。

森永製菓（東京）のチョコレート菓子「小枝」に採用され、期間限定の「小枝〈白ぶどう〉」として全国販売が始まった。堆肥（たいひ）として使用するより、数十倍以上の価値を生んだといい、持続可能な新たな収入源として期待している。（片岡正人）

近年、全国的にワイナリーは増加しているが、醸造用のブドウを栽培する農家は減少傾向にあるため、北海道ワインはブドウの買い取り価格を引き上げる必要があると考えてきた。しかし、単純に引き上げると、ワインの価格に転嫁せざるを得ず、ジレンマを抱えていた。

そこで目をつけたのが、これまで自社農場などで堆肥として再利用してきた残渣（ざんさ）だった。ブドウを圧搾した後に生じる果皮と種子で、果皮はブドウの香りが強く感じられるほか、炎症を抑える働きがあるオレアノール酸やポリフェノールが含まれており、新たな食品素材に再生できると考えた。

研究は２０１５年に着手。１８年からは道立総合研究機構と手を組み、３年で果皮と種子を分離する技術の開発に成功した。この技術に着目した日油と粉末化の技術開発に取り組み、通算１０年がかりで、今年ようやくパウダーが完成。「北海道白ぶどう果皮パウダー」と命名した。

担当した北海道ワイン経営企画室の田島大敬次長は「粉末化は低温で行うのが業界の常識だが、当社の事情をくんでもらい、常温での粉砕が実現できた」と感謝する。

北海道白ぶどう果皮パウダーは道産ナイヤガラ種を１００％使用。これをホワイトチョコレートに練り込んだ「小枝」は、上品なブドウの香りが楽しめる商品として好評という。

今回の技術開発で、同社で発生する年間約４００トンの果皮・種子のうち、商品化できたのはまだ数％だが、今後、生産を強化する一方、種子の活用についても研究を深める方針だ。

田島次長は「菓子だけでなく、美容や健康などの機能性食品にも広げられるので、なるべく早く契約農家に還元できるようにしたい。持続可能なワイン生産にもつながると期待している」と話した。